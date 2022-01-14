Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. N 751 "О формировании фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов, органов публичной власти федеральной территории "Сириус" и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус""

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов, органов публичной власти федеральной территории "Сириус" и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус".

2. Правительству Российской Федерации утвердить методику расчета годового фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов.

3. Порядок, утвержденный настоящим Указом, применяется при формировании фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих соответственно:

а) центральных аппаратов (аппаратов) федеральных государственных органов, органов публичной власти федеральной территории "Сириус" и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" - начиная с 1 января 2022 г.;

б) территориальных органов (органов) федеральных государственных органов, аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, управлений Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, представительств Российской Федерации, представительств федеральных органов исполнительной власти за рубежом, территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации - начиная с 1 января 2023 г.

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных соответственно в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и бюджете федеральной территории "Сириус" на оплату труда федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов, органов публичной власти федеральной территории "Сириус" и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус".

5. Размеры бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов, органов публичной власти федеральной территории "Сириус" и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус", не могут быть уменьшены в связи с формированием фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим Указом.

6. Установить, что порядок формирования фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации устанавливается отдельными указами Президента Российской Федерации.

7. Признать утратившими силу:

пункты 8 и 9 Указа Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3459);

подпункт "а" пункта 2 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 19 января 2012 г. N 82 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст. 471);

Указ Президента Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. N 1652 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7169);

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 29 июля 2014 г. N 538 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 31, ст. 4401);

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 10 ноября 2018 г. N 651 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 46, ст. 7039);

подпункт "б" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 4 августа 2021 г. N 447 "О внесении изменений в Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574, и в Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 32, ст. 5992);

подпункт "б" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2021 г. N 610 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 44, ст. 7398).

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 7, который вступает в силу с 1 января 2023 г.

Президент Российской Федерации В. Путин

Порядок формирования фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов, органов публичной власти федеральной территории "Сириус" и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус"

1. Фонд оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов, органов публичной власти федеральной территории "Сириус" и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" формируется исходя из установленной предельной штатной численности федеральных государственных гражданских служащих этих органов и размеров месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы (далее - должностные оклады), установленных приложением N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих" и приложением к Указу Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 442 "О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации".

2. При формировании фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов (аппаратов) федеральных государственных органов, органов публичной власти федеральной территории "Сириус" и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

а) месячного оклада федерального государственного гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином государственной гражданской службы Российской Федерации - в размере 7 должностных окладов;

б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации - в размере 3 должностных окладов;

в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной государственной гражданской службы - в размере 14 должностных окладов;

г) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны - в размере 1,5 должностного оклада;

д) премий - в размере 23 должностных окладов;

е) ежемесячного денежного поощрения - в размере 13 должностных окладов;

ж) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере 4,5 должностного оклада.

3. При формировании фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов (органов) федеральных государственных органов, аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, управлений Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

а) месячного оклада федерального государственного гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином государственной гражданской службы Российской Федерации - в размере 7 должностных окладов;

б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации - в размере 3 должностных окладов;

в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной государственной гражданской службы:

в территориальных органах - представительствах Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации - в размере 12 должностных окладов;

в иных территориальных органах (органах) федеральных государственных органов, аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, управлениях Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации - в размере 4 должностных окладов;

г) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны - в размере 1,5 должностного оклада;

д) премий:

в территориальных органах - представительствах Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации - в размере 2 должностных окладов;

в иных территориальных органах (органах) федеральных государственных органов, аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, управлениях Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации - в размере 10 должностных окладов;

е) ежемесячного денежного поощрения - в размере 4 должностных окладов;

ж) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере 4,5 должностного оклада.

4. При формировании фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих представительств Российской Федерации, представительств федеральных органов исполнительной власти за рубежом (за исключением системы Министерства иностранных дел Российской Федерации) сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

а) месячного оклада федерального государственного гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином государственной гражданской службы Российской Федерации - в размере 7 должностных окладов;

б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации - в размере 3 должностных окладов;

в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной государственной гражданской службы - в размере 4 должностных окладов;

г) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны - в размере 1,5 должностного оклада;

д) премий - в размере 6 должностных окладов;

е) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере 4,5 должностного оклада.

5. При формировании фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

а) месячного оклада федерального государственного гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином государственной гражданской службы Российской Федерации - в размере 7 должностных окладов;

б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации - в размере 3 должностных окладов;

в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной государственной гражданской службы - в размере 12 должностных окладов;

г) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны - в размере 1,5 должностного оклада;

д) премий - в размере должностного оклада;

е) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере 3 должностных окладов.

6. Фонд оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих отдельных федеральных государственных органов формируется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных для финансового обеспечения выплаты в соответствии с пунктами 2 - 5 настоящего Порядка, а также для финансового обеспечения выплаты:

а) районного коэффициента, коэффициента за работу в пустынных, безводных местностях, коэффициента за работу в высокогорных районах, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, - в размерах, определяемых исходя из размеров коэффициентов и процентных надбавок, установленных соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) повышенного денежного содержания, - в размерах, устанавливаемых Президентом Российской Федерации;

в) денежного вознаграждения, премий и денежных поощрений лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации;

г) других предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации выплат, - в размерах, определяемых исходя из размеров других выплат, установленных соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. Фонд оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих органов публичной власти федеральной территории "Сириус" и территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" формируется за счет средств бюджета федеральной территории "Сириус", предусмотренных для финансового обеспечения выплаты в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а также для финансового обеспечения выплаты:

а) повышенного денежного содержания, - в размерах, устанавливаемых Президентом Российской Федерации;

б) денежного вознаграждения, премий и денежных поощрений лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации;

в) других предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации выплат, - в размерах, определяемых исходя из размеров других выплат, установленных соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Руководитель федерального государственного органа (руководитель территориального органа (органа) федерального государственного органа, территориального органа представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации, председатель кассационного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда, начальник управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъекте Российской Федерации, руководитель представительства Российской Федерации, представительства федерального органа исполнительной власти за рубежом, дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации, органа публичной власти федеральной территории "Сириус", территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус") вправе перераспределять средства фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих соответственно:

а) центрального аппарата (аппарата) федерального государственного органа, органа публичной власти федеральной территории "Сириус", территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус" - между выплатами, установленными пунктом 2 настоящего Порядка;

б) территориального органа (органа) федерального государственного органа, аппаратов кассационного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда, управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъекте Российской Федерации, территориального органа - представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации - между выплатами, установленными пунктом 3 настоящего Порядка;

в) представительства Российской Федерации, представительства федерального органа исполнительной власти за рубежом - между выплатами, установленными пунктом 4 настоящего Порядка;

г) дипломатического представительства и консульского учреждения Российской Федерации - между выплатами, установленными пунктом 5 настоящего Порядка.

9. Руководитель федерального государственного органа вправе принимать решения о поэтапном доведении средств фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих, предусмотренных для выплаты премий, до территориальных органов (органов) федерального государственного органа, территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации, аппаратов кассационного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда, управлений Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъекте Российской Федерации, представительств Российской Федерации, представительств федеральных органов исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации и (или) о перераспределении таких средств между ними соответственно.

10. Руководитель территориального органа (органа) федерального государственного органа, осуществляющего в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, полномочия вышестоящего органа по отношению к иным территориальным органам (органам) данного федерального государственного органа, вправе принимать решения о поэтапном доведении средств фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих, предусмотренных для выплаты премий, до иных территориальных органов (органов) данного федерального государственного органа и (или) о перераспределении таких средств между ними.

11. Расчет годового фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов осуществляется исходя из нормативов численности должностей федеральной государственной гражданской службы по группам должностей государственной гражданской службы Российской Федерации в соответствии с методикой расчета годового фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов, утверждаемой Правительством Российской Федерации.