Умерла вдова Андрея Мягкова, актриса Анастасия Вознесенская

На 79-м году жизни скончалась актриса Московского Художественного театра имени Чехова, народная артистка РФ, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя театра.

Анастасия Валентиновна Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. Училась в Школе-студии МХАТ на курсе Маркова. В 1963 году вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова.

В 1965 году, по окончании Школы-студии, была принята в труппу театра "Современник". После ухода из "Современника" Олега Ефремова перешла вслед за ним во МХАТ, а после раскола театра в 1987-м осталась с ним в театре, получившем название МХТ имени Чехова.

На экранах дебютировала в 1966-м в ленте "Путешествие". Далее - Сашенька в "Пароль не нужен", Аня в культовой ленте "Майор Вихрь", Юля, дежурная в "Интуристе" и "Вокзала для двоих", директор рынка Кушакова в "Гараже", "Примите телеграмму в долг", "Авария - дочь мента", "Крестоносец".

Последний раз вышла на сцену МХТ имени. Чехова вместе с Мягковым в мае 2013-го в спектакле "Белый кролик".

Народный артист России Андрей Васильевич Мягков скончался в феврале прошлого года на 83-м году жизни.