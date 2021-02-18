Стали известны обстоятельства смерти Андрея Мягкова

Советский, российский актер Андрей Мягков, Женя Лукашин из бессмертной новогодней комедии "Ирония судьбы", умер сегодня в своей квартире в центре Москвы на руках у жены Анастасии Вознесенской.

Как передает KP.RU, смерть 82-летнего актера была внезапной - Мягков потерял сознание ночью. Вознесенская вызвала "скорую", но врачи оказались бессильны и не смогли спасти актера.

По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности.

Мягков и Вознесенская были вместе более полувека, познакомившись еще студентами Школы-студии МХТ.

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позднее.