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Стали известны обстоятельства смерти Андрея Мягкова

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    18.02.2021, 11:55
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер Андрей Мягков, Женя Лукашин из бессмертной новогодней комедии "Ирония судьбы", умер сегодня в своей квартире в центре Москвы на руках у жены Анастасии Вознесенской.

Как передает KP.RU, смерть 82-летнего актера была внезапной - Мягков потерял сознание ночью. Вознесенская вызвала "скорую", но врачи оказались бессильны и не смогли спасти актера.

По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности.

Мягков и Вознесенская были вместе более полувека, познакомившись еще студентами Школы-студии МХТ.

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позднее.

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