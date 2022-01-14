Утилизация тары не приведет к росту цен более 1,5%

Принятие закона об обязательной полной утилизации производителем упаковки от выпущенного им товара даст рост себестоимости в пределах 1,5% и не должно существенно повлиять на цены. Об этом "РГ" сообщил глава ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев в кулуарах Гайдаровского форума. По его словам, этот показатель в большинстве случаев будет намного ниже, такое повышение себестоимости произойдет лишь в отдельных случаях, когда тара окажется максимально неподходящей для ее переработки.

Новый закон о расширенной ответственности производителей (РОП) предусматривает полную утилизацию всей использованной тары и частично - самих товаров. Его предполагалось принять еще осенью, чтобы документ вступил в силу с 2022 года. Однако из-за возникших разногласий в правительстве этого сделано не было. По оценке Буцаева, без финансовых поступлений в рамках РОП реализовать мусорную реформу и выполнить национальную цель - сократить полигонное захоронение вдвое - невозможно.

"Многие компоненты отходов и не нуждаются в поддержке РОП, - добавил глава ППК РЭО. - Но нам нужно переработать все, в том числе и фракции, с которыми работать невыгодно".

Одним из наиболее выгодных для переработки отходов назвала отслужившую свой век электронику вице-премьер правительства Виктория Абрамченко. Она сослалась на данные китайских экспертов, которые подсчитали, что добывать золото, серебро, палладий и платину из старых компьютеров, телевизоров и смартфонов в 13 раз выгоднее, чем из руды.

"Сейчас уровень переработки отходов - от 4% до 7%, это катастрофически мало, - добавил Буцаев. - В первую очередь, выбирают бумагу и алюминий, по стеклу показатели ниже. В крупных городских агломерациях неплохо собирают пластик - на него за последние годы цена выросла в 3,5 раза вслед за подорожанием первичного сырья - нефти".