В 2021 году Сбербанк увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

Сбер подвел финансовые итоги 2021 года по российским стандартам отчетности. Прошлый год оказался очень успешным для крупнейшего российского банка. Благодаря росту российской экономики и потребительской активности населения за год Сбер выдал рекордный объем кредитов - более 20 трлн рублей. Его чистая прибыль по итогам 2021 года выросла в 1,7 раза - до рекордных 1,2 трлн рублей, а рентабельность капитала составила 25%.

На темпы выдачи кредитов повлияла не только экономическая ситуация, но и активное развитие банком современных технологий. Сейчас число розничных клиентов Сбера составляет 104 млн человек, при этом 73 млн пользуются мобильным приложением "СберБанк Онлайн".

Одновременно с финансовым бизнесом Сбер успешно развивал свою экосистему нефинансовых сервисов, в которую входят более 65 компаний. В итоге за год с небольшим Сбер смог набрать почти 4,25 млн подписчиков "СберПрайм" - подписки, которая дает льготные условия для пользования различными сервисами.

Сберу удается сохранять очевидный драйв в своей бизнес-модели, что в современной экономике очень важно. Такое мнение выразил профессор Константин Ордов, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова.

"Финансовый гигант продолжает нас приятно удивлять новыми "па" и "фуэте", - говорит эксперт. - При этом рекордные прибыли 2021 года обернутся рекордными отчислениями дивидендов в бюджет РФ. В 2022 году банк намерен пустить на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли, то есть государство может получить более 300 млрд рублей. Одновременно Сбер выполняет весьма существенную социальную функцию по доступности финансовых услуг, таких как потребительское кредитование, включая ипотеку".

При этом, добавляет Константин Ордов, Сбер является хедлайнером не только российского финансового рынка, но также рынка цифровых проектов и экосистем. Очень важно видеть не только сегодняшние успехи, но и открывающуюся перспективу завоевывания части цифрового мира будущего.

"С услугами компаний, входящих в группу Сбера, мы сталкиваемся гораздо чаще, чем многие из нас предполагают, - отмечает специалист. - Доставка еды и лекарств, такси, развлечения - это атрибуты современной комфортной и безопасной жизни, которые интегрирует в своей экосистеме компания новой цифровой экономики - Сбер".

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов отмечает, что полученная по итогам 2021 Сбербанком рекордная прибыль в 1,2 трлн рублей - это почти половина всей прогнозируемой прибыли российского банковского сектора. Да и показатель рентабельности 25% является одним из самых высоких в мировой банковской отрасли.

"Конечно, такому результату способствует значимое положение на банковском рынке, но следует отметить, что это не единственный фактор, который позволяет получать высокую прибыль, - комментирует Лазарь Бадалов. - Сбербанк смог превратиться в крупного игрока в ИТ-секторе, так как современные технологии способствуют не только снижению затрат, но и делают сервисы банка более востребованными. Например, сейчас у него уже более 73 пользователей сервиса "СберБанк Онлайн", а сам банк занимает благодаря этому основную долю на рынке карточных переводов".

По его словам, Сбербанк привлекает не только простых клиентов, но и инвесторов, готовых покупать его акции и облигации. Причем, если облигации гарантируют только процентный доход, то в случае с акциями инвесторы могут рассчитывать на дивидендные выплаты и рост котировок ценных бумаг. Кстати, акции Сбера прошедший год начали с цены 280 рублей за штуку, а на пике достигали стоимости 380 рублей.

Сбер продемонстрировал отличные результаты, которые не только соответствуют ожиданиям экспертов, но даже немного превзошли их, - считает Михаил Перельман, доцент факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

"Можно сказать, что прошлый год оказался очень успешным для банка, - говорит он. - И в целом это - позитивный сигнал, отражающий восстановление российской экономики и потребительской активности населения, а также оживление корпоративного кредитования, о чем свидетельствует рекордный объем выданных кредитов - более 20 трлн рублей. Можно сказать, что банк остается одним из главных бенефициаров экономического восстановления в РФ после прошлогоднего спада".