В Алматы начали расчистку полностью выгоревшего здания горадминистрации

Новости

Токаев приказал смягчить наказание участникам беспорядков в Казахстане 18:11
Российские биатлонистки стали третьими в эстафете в Рупольдинге 18:04
Новак: Мировое энергопотребление за 15-20 лет вырастет на 30% 17:51
Абрамченко: Мусорная реформа не приведет к росту цен 17:49
Глава МИД Финляндии заявил, что страна не собирается вступать в НАТО 17:43
В ЕР заявили, что никаких планов на введение платной вакцинации нет 17:42
В России будет создано восемь экотехпарков 17:36
Закон о дистанционной торговле алкоголем может быть принят уже весной 17:31
МИД РФ: Армения и Турция согласились вести диалог в конструктивном ключе 17:30
"Почта России" начнет доставку дронами в коммерческом режиме 17:09
Хабиб Нурмагомедов сдал положительный тест на коронавирус 17:06
В РПЦ составили особую молитву об одержимых компьютерной страстью 17:01
Силуанов объявил о пройденном пике инфляции в России 16:56
Магазину Billa в Москве грозит закрытие на 90 суток 16:55
Президент Казахстана отменил чрезвычайное положение в двух областях 16:53
Собянин: В Москве смогут проводить до 700 тысяч ПЦР-тестов за 10 дней 16:53
20-летний механик погиб на последнем этапе "Дакара" 16:27
В Москве выявили более 700 случаев "омикрона" 16:27
Володин оценил назначение Грызлова послом в Беларуси 16:19
Песков опроверг сообщения об отмене бесплатной прививки от коронавируса 16:10
Стало известно место похорон телеведущего Михаила Зеленского 16:08
Теологов по исламу начали готовить ведущие светские вузы страны 16:07
После аномально низкого давления Москву ждет "барическая пила" 16:05
Светлана Немоляева рассказала о работе с Мягковым и Вознесенской 15:55
ЦРУ поддерживает программу подготовки элитных украинских сил 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
14.01.2022 17:52
Рубрика: В мире

В Алматы начали расчистку полностью выгоревшего здания горадминистрации

Текст: Константин Волков (Алматы)
В Алматы приступили к расчистке и ремонту здания акимата, (городской администрации) которое практически полностью выгорело изнутри во время штурма 5 января.
Фото: Константин Волков Фото: Константин Волков
Фото: Константин Волков

Как рассказали "РГ" представители администрации города, ремонт было решено начать, как только обстановка в Алматы стала налаживаться, хотя с 23:00 до 07:00 в городе по-прежнему действует комендантский час, и по ночам иногда слышны выстрелы.

Здание мэрии затянули зеленой строительной сеткой, скрыв выбитые окна и покрытые копотью белые стены. Пожар был настолько сильным, что запах гари чувствуется на расстоянии 100 метров.

Фото: Константин Волков

По словам представителя акимата, пока что рано говорить о сроках или стоимости восстановления здания. Оценка ущерба тоже не производилась, но, скорее всего, она окажется немалой, учитывая, что предстоит восстановить 35 тысяч квадратных метров. Ремонтом занимаются частные строительные компании и волонтеры, всего работами заняты примерно 600 человек. Городские власти пока что переехали в старое здание.

"Поврежденная мебель, оргтехника, мусор будут собраны и вывезены на полигоны для утилизации, - сказано в пресс-релизе, разосланном акиматом. - Расчистка производится с соблюдением техники безопасности. Доступ в здание и на прилегающую территорию запрещен с целью обеспечения безопасности посторонних лиц".

Шестиэтажный комплекс администрации в Алматы был построен в начале 1980-х годов и стал самым большим по площади зданием в Казахстане. Уже в 1984 году его причислили к подлежащим охране памятникам архитектуры. Стены здания снаружи были отделаны мангышлакским известняком-ракушечником, а помещения внутри декорировали деревом и мрамором. В советские времена в здании располагался ЦК компартии Казахской ССР, а в 1991-1994 годах в нем была резиденция президента Казахстана.

Фото: Константин Волков

Во время беспорядков в Алматы 5 января акимат был подожжен с нескольких сторон. Также сильно пострадали от огня и находящиеся на противоположной стороне площади Республики здания, составляющие единый архитектурный ансамбль с акиматом.

Фото: Дмитрий Рыжаков/ РИА Новости
Возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана показали на видео

Как сообщали СМИ 5 января, толпа из примерно трех тысяч агрессивно настроенных мужчин, вооруженных резиновыми дубинками, пошла на штурм городской администрации. Защитники, порядка 1,5 тысячи полицейских, вынуждены были отступить, при этом часть защитников пострадала. Сотрудников акимата эвакуировали.

В настоящее время продолжается оценка ущерба, нанесенного Алматы и другим городам Казахстана в результате погромов 5-8 января. Пока что власти не озвучили точных цифр, но, скорее всего, речь пойдет о миллиардах долларов.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

Главное сегодня

Силуанов оценил готовность российской экономики к новым санкциям
Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения
Путин назначил Бориса Грызлова новым послом РФ в Беларуси
Евро на бирже превысил 88 рублей впервые с лета прошлого года
Посольство РФ: Россиянка погибла во время погромов на юге Казахстана
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках