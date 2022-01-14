В Алматы начали расчистку полностью выгоревшего здания горадминистрации

Как рассказали "РГ" представители администрации города, ремонт было решено начать, как только обстановка в Алматы стала налаживаться, хотя с 23:00 до 07:00 в городе по-прежнему действует комендантский час, и по ночам иногда слышны выстрелы.

Здание мэрии затянули зеленой строительной сеткой, скрыв выбитые окна и покрытые копотью белые стены. Пожар был настолько сильным, что запах гари чувствуется на расстоянии 100 метров.

Фото: Константин Волков

По словам представителя акимата, пока что рано говорить о сроках или стоимости восстановления здания. Оценка ущерба тоже не производилась, но, скорее всего, она окажется немалой, учитывая, что предстоит восстановить 35 тысяч квадратных метров. Ремонтом занимаются частные строительные компании и волонтеры, всего работами заняты примерно 600 человек. Городские власти пока что переехали в старое здание.

"Поврежденная мебель, оргтехника, мусор будут собраны и вывезены на полигоны для утилизации, - сказано в пресс-релизе, разосланном акиматом. - Расчистка производится с соблюдением техники безопасности. Доступ в здание и на прилегающую территорию запрещен с целью обеспечения безопасности посторонних лиц".

Шестиэтажный комплекс администрации в Алматы был построен в начале 1980-х годов и стал самым большим по площади зданием в Казахстане. Уже в 1984 году его причислили к подлежащим охране памятникам архитектуры. Стены здания снаружи были отделаны мангышлакским известняком-ракушечником, а помещения внутри декорировали деревом и мрамором. В советские времена в здании располагался ЦК компартии Казахской ССР, а в 1991-1994 годах в нем была резиденция президента Казахстана.

Фото: Константин Волков

Во время беспорядков в Алматы 5 января акимат был подожжен с нескольких сторон. Также сильно пострадали от огня и находящиеся на противоположной стороне площади Республики здания, составляющие единый архитектурный ансамбль с акиматом.

Как сообщали СМИ 5 января, толпа из примерно трех тысяч агрессивно настроенных мужчин, вооруженных резиновыми дубинками, пошла на штурм городской администрации. Защитники, порядка 1,5 тысячи полицейских, вынуждены были отступить, при этом часть защитников пострадала. Сотрудников акимата эвакуировали.

В настоящее время продолжается оценка ущерба, нанесенного Алматы и другим городам Казахстана в результате погромов 5-8 января. Пока что власти не озвучили точных цифр, но, скорее всего, речь пойдет о миллиардах долларов.