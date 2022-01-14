В ЕР заявили, что никаких планов на введение платной вакцинации нет

Вакцинация от коронавируса - это реальная возможность спасти жизнь и здоровье каждого человека в условиях пандемии. Поэтому прививки от ковида как были, так и останутся бесплатными, заявили в "Единой России".

"Заявления представителей публичной власти, включая депутата Госдумы от нашей партии Максима Иванова, о планах сделать вакцинацию платной - недопустимы и вредны", - сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" последовательно выступает за необходимость вакцинации, за выработку коллективного иммунитета, чтобы спасти и защитить людей от коронавируса. "Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет", - сказал Турчак. Он добавил, что пандемия - не время для распространения слухов. И те, кто это делает, особенно люди, занимающие публичные позиции, должны за это отвечать.