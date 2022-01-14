В Госдуме назвали средний размер пенсии после индексации

Средний размер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 году составит 18 984 рублей. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Парламентарий уточнил, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект поправок о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%. Решение принято в рамках исполнения поручения президента РФ на эту тему.

На данный момент пенсия проиндексирована на 5,9%, ее средний размер составляет 18 512 рублей. В 2021 году ее средний размер составил бы 17 481 рубль.

По данным Минфина, в 2022 году на дополнительное повышение пенсий потребуется 172,7 млрд рублей, в 2023 году - 178,3 млрд рублей, в 2024 году - 188,9 млрд.

Ранее глава государства попросил правительство в ближайшее время сделать все необходимое для реализации данной инициативы.

Отметим, что инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%, а по факту составила 8,4%. С этим и связано решение о доиндексации.