В Якутии введут новые ограничения из-за "омикрона"

В Якутии введут дополнительные ограничительные меры из-за выявленного в республике штамма коронавируса "омикрон". Первой зараженной "омикроном" в регионе стала якутянка, вернувшаяся с отдыха из Турции.

В связи с этим в Якутии собрали заседание оперативного штаба республики по недопущению распространения COVID-19. Решено, что минздрав обеспечит быстрое тестирование людей с симптомами острых респираторных заболеваний и контактных лиц. Будет усилена работа бригад "скорой" и колл-центров.

Особое внимание уделят функционированию образовательных учреждений, так как дети остаются незащищенными от болезни. Работодателям рекомендуется перевести большинство сотрудников на "удаленку". Республиканскому оперштабу поручено ускорить темпы вакцинации и ревакцинации жителей.

- Сейчас у нас есть небольшое "окно возможностей" для предотвращения вспышек, но оно ограничено лишь парой недель, учитывая скорость распространения болезни, - сказал глава региона Айсен Николаев.