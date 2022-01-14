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14.01.2022 10:00
Рубрика: Экономика

В Минфине назвали новые приоритеты финансовой грамотности

Текст: Роман Маркелов
Налоговая и бюджетная грамотность становятся одними из приоритетных направлений работы государства по развитию финансовой культуры граждан. Эти компетенции не менее важны, чем умение распоряжаться личными финансами, сообщил на Гайдаровском форуме замминистра финансов Михаил Котюков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сегодня можно говорить о включении в повестку серьезного блока общественных финансов. Налоговая и бюджетная грамотность не менее важны, чем знания и навыки в сфере управления личными финансами. Ведь если человек платит налоги, он должен понимать, зачем это нужно. Люди должны быть уверены, что деньги правильно используют. Этому помогают, например, проекты по инициативному бюджетированию, которые дают возможность гражданам участвовать в распределении бюджетных средств на местном уровне, решать, какие объекты инфраструктуры нужно строить, где будет находиться спортивная площадка, и многие другие вопросы", - подчеркнул Котюков.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Программы инициативного бюджетирования систематизирует и продвигает НИФИ Минфина России. Подобные проекты, придуманные самими жителями, в среднем чуть более 1 млн рублей каждый, сегодня реализуются за счет государственного софинансирования в 69 регионах. Бюджеты муниципалитетов часто ограничены, поэтому главы муниципальных образований вместе с инициативными группами граждан дорабатывают проекты, выносят их на региональные конкурсы и получают финансирование из бюджета субъекта. Так, в 2021 году чаще всего инициативное бюджетирование применялось при комплексном благоустройстве общественных территорий (36,6%), проектировании дорожной инфраструктуры (15,1%), создании мест массового отдыха (10,7%), строительстве или ремонте детских игровых площадок и объектов массового спорта (8%), реализации проектов в сфере образования (7,2%).

Котюков также отметил, что в развитии финансовой культуры граждан не менее важно разъяснение принципов и правил социальных выплат, мер государственной поддержки, чтобы люди, которые имеют на это право, максимально оперативно и в полном объеме получали помощь. По его словам, одна из главных целей в развитии финансовой культуры граждан в ближайшие годы - проактивная работа. От государства ждут, что оно будет не только помогать справляться с имеющимися проблемами, но и предупреждать о будущих, что особенно важно, когда речь идет о финансовых рисках и вызовах.

Фото: iStock
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При этом стремительная цифровизация финансовых услуг также несет новые вызовы: технологии открывают не только новые возможности законопослушным гражданам, но и мошенникам. По мнению декана экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузана, самого пристального внимания заслуживает тема внедрения искусственного интеллекта в финансовые услуги и продукты. "Человек может оказаться жертвой алгоритмов, сформированных искусственным интеллектом. Кому в этом случае предъявлять претензии? Этот вопрос сегодня не решен", - отметил он.

Директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров отметил, что за годы работы в области финансовой грамотности одним из ключевых результатов стало повышение заинтересованности людей в повышении уровня своих знаний.

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