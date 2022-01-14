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14.01.2022 07:16
Рубрика: Общество

В Приморье лис поселился по соседству с морским заповедником

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Александр Ратников/пресс-служба нацпарка "Земля леопарда" Фото: Александр Ратников/пресс-служба нацпарка "Земля леопарда"
Фото: Александр Ратников/пресс-служба нацпарка "Земля леопарда"

На кордоне Дальневосточного морского заповедника поселился молодой лис, свой дом он обустроил рядом с жильем инспекторов. Как отмечают в пресс-службе ФГБУ "Земля леопарда", животное ежедневно обходит берега протоки напротив кордона, как будто участвует в инспекторских рейдах.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Рыжий сосед инспекторов живет на полуострове Островок Фальшивый в Южном участке заповедника. Впервые его заметили в ноябре прошлого года.

Зверь выглядит здоровым и способным самостоятельно добывать себе еду. Он лояльно относится к людям, хотя к себе не подпускает, так что пол его пока неизвестен.

"По мнению специалистов, рыжему хищнику уже больше года. В окрестностях кордона он может найти много съестного, в том числе мелкую рыбу. Поэтому проблем с пропитанием лис не испытывает", - говорится в сообщении пресс-службы резервата.

Помимо лиса в этих местах видели дальневосточных лесных котов, енотовидных собак, барсуков. Животные не воспринимают людей как угрозу, потому что практически не встречают их.

"Хотя заповедник нацелен на охрану в первую очередь морских биоресурсов, его наземные обитатели являются неотъемлемой частью уникальной экосистемы прибрежной зоны залива Петра Великого. Любая встреча с наземным млекопитающим в окрестностях кордонов представляет научный и рекреационный интерес, даже если речь идет об обычных для охранной зоны заповедника видах", - рассказал Василий Горобейко, начальник сектора "Морской" отдела охраны ФГБУ "Земля леопарда".

Справка "РГ"

Дальневосточный морской биосферный заповедник, образованный в 1978 году, стал первым в стране морским заповедником, в 2003 он получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО, с 2020-го находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда".

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