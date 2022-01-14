В России подешевел популярный iPhone

Появившийся в продаже осенью 2019 года смартфон iPhone 11 быстро стал российским и мировым бестселлером. Цены на девайс, который до сих пор остается популярным, существенно снизились за последние полтора года.

Как пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования рынка, если на старте продаж за iPhone 11 нужно было заплатить 60 тысяч рублей, то теперь цены него стартуют от 45 тысяч рублей - то есть аппарат подешевел примерно на четверть. Примечательно, что многие продавцы за эту же сумму предлагают менее продвинутый iPhone SE 2020 года.

iPhone 11 получил 6,1-дюймовый дисплей, процессор Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, а также двойную камеру, состоящую из стандартного и широкоугольного объективов, и системы распознавания лица Face ID.

Тем, кто больше склоняется к смартфонам на базе Android, можно предложить рассмотреть покупку Samsung Galaxy S20 FE, Xiaomi 11T Pro или realme GT 5G - все они продаются по цене от 45 тысяч рублей.