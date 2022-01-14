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14.01.2022 17:01
Рубрика: Общество

В РПЦ составили особую молитву об одержимых компьютерной страстью

Текст: Елена Новоселова

Синодальная богослужебная комиссия под председательством митрополита Петрозаводского и Карельского Константина передала на рассмотрение Священного Синода проекты новых молитв. Среди них есть и молитвенные пения на так называемые особые случаи, сообщает сайт Петрозаводской епархии.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Так, в проекте есть молебное пение перед сдачей экзаменов, по случаю поиска работы и об одержимых компьютерной страстью. В новом году также появятся молитвы, предназначенные к использованию в составе благодарственного молебного пения по случаю окончания учебы в школе или вузе, а также успешной хирургической операции.

Справка "РГ"

В 2021 году Синодальная богослужебная комиссии отредактировала и составила 39 служб и чинопоследований.

Общество Религия

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