В РПЦ составили особую молитву об одержимых компьютерной страстью

Синодальная богослужебная комиссия под председательством митрополита Петрозаводского и Карельского Константина передала на рассмотрение Священного Синода проекты новых молитв. Среди них есть и молитвенные пения на так называемые особые случаи, сообщает сайт Петрозаводской епархии.

Так, в проекте есть молебное пение перед сдачей экзаменов, по случаю поиска работы и об одержимых компьютерной страстью. В новом году также появятся молитвы, предназначенные к использованию в составе благодарственного молебного пения по случаю окончания учебы в школе или вузе, а также успешной хирургической операции.

Справка "РГ"

В 2021 году Синодальная богослужебная комиссии отредактировала и составила 39 служб и чинопоследований.