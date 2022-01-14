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В США снимут ремейк российского фильма "Дурак" Юрия Быкова

Новости
    14.01.2022, 17:21
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американская компания MGM Orion Television приобрела права на съемки ремейка фильма "Дурак" режиссера Юрия Быкова. В западной адаптации картина получит название "Коллапс" (Collapse), сообщает издание Variety.

В России "Дурак" вышел в 2014 году и получил множество кинонаград - на Кинотавре, фестивале в Локарно, фестивале европейского кино "Лез Арк", премию Ника.

Фильм является социальной драмой, по сюжету которой главный герой, молодой слесарь Дмитрий, во время работы узнает, что одно из городских общежитий скоро рухнет. Он пытается донести эту информацию до властей и жителей, но люди остаются безразличны.

Разработкой американского фильма будет заниматься команда сериала "Семь секунд" - еще одной адаптированной для западного рынка работой Быкова. "Семь секунд" - ремейк российского фильма "Майор" - вышел на Netflix в 2018 году и стал обладателем двух престижных премий - "Эмми" и "Золотой глобус". Обе награды за своб работы получила актриса Реджина Кинг.

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