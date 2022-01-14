В ВВО началась внезапная проверка боеготовности

Войска и силы на Востоке России подняли по тревоге. В Минобороны РФ сообщили, что в регионе проводится внезапная проверка боеготовности.

"В Вооруженных силах Российской Федерации продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в ходе этой проверки подразделения и воинские части ВВО выполняют комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения. Ряд соединений и частей совершают марши комбинированным способом на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач.

"Проводимые мероприятия позволят оценить готовность войск Восточного военного округа к выполнению задач по предназначению после перегруппировки на большие расстояния по территории Российской Федерации", - отметили в Минобороны РФ.

Заявлено, что особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск и сил в установленные сроки. В Минобороны также сообщили, что после такой переброски в назначенных районах подразделения Восточного военного округа отработают широкий спектр задач.

Они в том числе займутся организацией всестороннего обеспечения. А еще - выполнят контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки. Планируется также проведение тактических учений и боевых стрельб на удаленных от мест постоянной дислокации полигонах.