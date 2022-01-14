Вакцинацию от COVID-19 прошли больше половины пожилых граждан

Более 50% россиян старше 65 лет привились от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве. Всего в стране, по ее словам, вакцинировано 76,7 млн человек, а первым компонентом 80,6 млн граждан.

Ревакцинированы, то есть сделали повторную прививку через полгода, более 10 млн. Это 33,5% от тех, кто подлежит повторной вакцинации, уточнила Голикова.

По ее словам, уровень коллективного иммунитета в России сегодня составляет 63,7%. Наиболее благоприятная ситуация по коронавирусу складывается в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии и Чукотском автономном округе, в которых коллективный иммунитет превысил 80%. А вот в Москве, Московской и Белгородской областях, Ненецком автономном округе и Чеченской республике, напротив, отмечается снижение коллективного иммунитета.

Это связано с появлением нового наиболее заразного штамма "омикрон", число инфицированных которым продолжает расти. Более половины заболевших - в столице, за три дня их увеличилось в 2,3 раза.