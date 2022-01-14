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Видео: Канье Уэст попал под следствие из-за нападения на фаната

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    14.01.2022, 11:25
Текст:   Кристина Верховцева

Американский рэпер Канье Уэст оказался в центре скандала и полицейского расследования. Его подозревают в избиении поклонника в центре Лос-Анджелеса. По данным сайта TMZ, который также публикует видео инцидента, музыкант был в ярости и громко кричал посреди улицы.

В ролике не показан сам момент нападения, но видно, как пострадавший человек лежит на земле, а рэпер, крича, удаляется. Уэста, находящегося в явно разгоряченном состоянии, пытается успокоить некая женщина, которая убеждает его, что она его семья. Предположительно, это была сестра артиста.

Местное издание Fox11 сообщает версию пострадавшего поклонника: около 3 часов ночи он увидел рэпера в машине возле клуба SoHo Warehouse. Когда он подошел к Уэсту, тот выскочил из машины, ударил его и удалился.

Если информация подтвердится, то Уэсту может грозить обвинение в побоях. Мужчина проходит медицинское обследование.

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