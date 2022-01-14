Власти Японии сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР

Власти Японии сообщили о том, что зафиксировали запуск ракеты со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на японскую береговую охрану.

Отмечается, что вероятно речь идет о баллистической ракете, которая была выпущена в сторону акватории Японского моря. В настоящее время она должна была уже упасть. При этом представители японской береговой охраны обратились к судам с призывом избегать контактов с обломками ракеты.

Агентство напоминает, что с начала 2022 года Пхеньян осуществил уже третий запуск ракеты. Первый состоялся 11 января.