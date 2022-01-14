Новости

Турчак: "Единая Россия" поддерживает идею отложить проект о QR-кодах 10:33
Принц Эндрю может лишиться своего особняка и охраны 10:30
Голикова: Получить ковид-сертификат можно будет по результатам ПЦР-теста 10:26
Минздрав будет устанавливать срок действия ковидных сертификатов при медотводах 10:26
Появилось видео обстрела посольства США в Багдаде 10:24
Из Черногорию в Россию экстрадирован мошенник, присвоивший 100 миллионов рублей 10:23
Forbes назвал новые российские беспилотники угрозой танкам и ПВО 10:20
Власти Японии сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР 10:18
Инфекционист Минздрава назвал пустым занятием измерение антител к COVID-19 09:24
На Алтае завели дело после крушения легкомоторного самолета 09:08
Школы Красноярска эвакуировали второй раз за два дня 09:02
Врач рассказал, как отличить "омикрон" от других штаммов коронавируса 08:47
В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет 08:39
Глава Центра Гамалеи заразился "омикроном" 07:50
Видео: На Сахалине штормовые волны размыли участок федеральной трассы 07:43
В Приморье экс-начальника таможенного поста будут судить за взятку 07:38
В Алма-Ате число задержанных за участие в беспорядках превысило 2 тысячи 07:31
Миротворцы из Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Казахстан 07:28
На Сахалине на борьбу со снежным циклоном привлекли военных 07:13
Эндокринолог Потешкин предупредил о наборе веса при коронавирусе 06:57
Роспотребнадзор: В РФ все тесты могут выявлять COVID-19 независимо от штамма 06:48
Немецкий депутат Быстрон объяснил задержку с признанием "Спутника V" в ЕС 06:40
NYT: Украину не примут в НАТО в обозримом будущем 05:55
Врач Поздняков посоветовал привиться от COVID-19 как можно скорее 05:45
В Красноярске наградят психиатра, задержавшего человека с автоматом 05:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
14.01.2022 10:18
Рубрика: В мире

Власти Японии сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР

Текст: Дмитрий Кулемякин

Власти Японии сообщили о том, что зафиксировали запуск ракеты со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на японскую береговую охрану.

СМИ: КНДР предупредила США о решительной реакции на санкции

Отмечается, что вероятно речь идет о баллистической ракете, которая была выпущена в сторону акватории Японского моря. В настоящее время она должна была уже упасть. При этом представители японской береговой охраны обратились к судам с призывом избегать контактов с обломками ракеты.

Агентство напоминает, что с начала 2022 года Пхеньян осуществил уже третий запуск ракеты. Первый состоялся 11 января.

В мире Восточная Азия Япония В мире Восточная Азия Северная Корея

Главное сегодня

Голикова: Получить ковид-сертификат можно будет по результатам ПЦР-теста
Рябков о военной инфраструктуре РФ на Кубе и в Венесуэле: Не хочу ничего исключать
Немецкий депутат Быстрон объяснил задержку с признанием "Спутника V" в ЕС
На Алтае завели дело после крушения легкомоторного самолета
Инфекционист Чуланов: Непривитые служат плацдармом для эволюции коронавируса
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках