Володин оценил назначение Грызлова послом в Беларуси

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал назначение Бориса Грызлова послом России в Республике Беларусь.

"У Бориса Вячеславовича Грызлова огромный политический опыт, - заявил спикер журналистам. - Он подготовлен для такой ответственной работы".

По оценке Володина, Грызлов хорошо знает Беларусь и его хорошо там знают. Ведь он на разных должностях участвовал в подготовке и реализации решений, направленных на интеграцию двух стран, и на протяжении восьми лет возглавлял Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.

"Бориса Вячеславовича отличают ответственное отношение к делу, эффективность в отстаивании интересов страны, - считает Володин. - Он умеет вести диалог. Хочется пожелать ему успехов".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об этом назначении. Другим указом он освободил Евгения Лукьянова от обязанностей российского посла в Минске.

В конце декабря кандидатура председателя Высшего совета партии "Единая Россия" Бориса Грызлова на должность посла России в Беларуси была одобрена в Госдуме профильным комитетом по делам СНГ.