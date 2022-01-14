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14.01.2022 09:58
Рубрика: Власть

Володин призвал конгрессменов США подумать о последствиях нападок на Россию

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но РФ это преимущество в диалоге с НАТО не использует. Он призвал конгрессменов США прислушаться к голосу разума.

В своем Telegram-канале​​​ спикер поднял тему российско-американских отношений, напомнив, что президент РФ ранее инициировал отказ от создания баз НАТО на территории сопредельных с Российской Федерацией государств, возвращение альянса к границам 1997 года и его нерасширение на восток.

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Содержательный диалог по обозначенным вопросам с целью достижения реальных результатов назрел, уверен спикер.

Россия не использует свое преимущество в диалоге с НАТО. Однако пока в парламенте США звучат истеричные заявления о санкциях против нашей страны. В связи с этим Володин обратился к конгрессменам.

"Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности, - напомнил он. - В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать".

Парламентарий призвал подумать о последствиях. "Ни к чему хорошему ваша истерия не приведет. В первую очередь для США, - предупредил он. - Что вы потрясаете санкциями? Они никого не пугают, только разрушают отношения. Дальше - пропасть. Лучше остановиться, пока не поздно. Не придумывайте сами себе проблемы".

Он также призвал осознать ответственность перед международным сообществом, "многие страны которого вы ввергаете в огромные проблемы и опасности".

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Володин подчеркнул, что нападки на президента Владимира Путина граждане России воспринимают как оскорбление нашей страны.

"Совет один - меняйтесь сами, если хотите изменить мир, - резюмировал он. - Пока предлагают садиться за стол переговоров, используйте эту возможность".

Председатель ГД рекомендовал не доводить до аргументов, с помощью которых Россия может постоять за себя.

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