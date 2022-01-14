ВОЗ одобрила препарат для лечения от COVID-19 при диабете и гипертонии

При лечении пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции и в критическом состоянии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) "настоятельно рекомендует" использовать препарат барицитиниб в сочетании с кортикостероидами. При легких и среднетяжелых случаях заболевания ковидом и наличии гипертонии или диабета у пациента рекомендуется препарат сотровимаб.

Барицитиниб - противовирусный препарат в виде таблеток, представитель класса янус-киназ, используется при лечении ревматоидного артрита. Он способен подавлять чрезмерную реакцию иммунной системы на COVID-19. В одном исследовании утверждалось, что применение барицитиниба существенно снижает риск летального исхода при коронавирусной инфекции и необходимость в вентиляции легких.

Сотровимаб ВОЗ рекомендует назначать пациентам с легкой и среднетяжелой формой ковида, у которых высока вероятность госпитализации. Сюда относятся пожилые, люди с ослабленным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями - диабетом, гипертонией, ожирением. В группу риска ВОЗ также внесла непривитых. Летальность при приеме препарата снижается на 79%, показали исследования. Сейчас специалисты продолжают изучать эффективность препарата против "омикрон"-штамма, первые данные показывают, что сотровимаб сохраняет свою активность против нового варианта вируса.

Также специалисты ВОЗ рассмотрели еще два препарата для лечения тяжелой и критической форм коронавирусной инфекции - это руксолитиниб и тофацитиниб, однако эффект от приема лекарств был неопределенным, в связи с чем эксперты организации вынесли условную рекомендацию против их использования при COVID-19. Всего в исследованиях ВОЗ приняли участие более четырех тысяч пациентов с разными степенями тяжести течения заболевания.