Возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана показали на видео

Известно, что основная часть более чем 2-тысячного контингента "голубых касок" Организации будет доставлена в Армению, Белоруссию, Россию и Таджикистан по воздуху. Это сделают экипажи военно-транспортной авиации ВКС РФ.

А киргизские военные из подразделения спецназначения "Скорпион" отправились домой на штатных бронемашинах. Их отъезд как раз попал на распространенное нашим Минобороны видео.

В четверг вечером из Алма-Аты в Иваново прилетела первая партия наших десантников из 98-й дивизии ВДВ. На аэродроме их встречали как героев. Эти трогательные моменты тоже были запечатлены на видео.

В Минобороны РФ сообщили, что 15 января продолжится возвращение российского контингента миротворческих сил ОДКБ к местам базирования. А завершится этот процесс до 19 января 2022 года.