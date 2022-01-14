Врач Поздняков посоветовал привиться от COVID-19 как можно скорее

Инфекционист Андрей Поздняков посоветовал непривитым россиянам вакцинироваться от COVID-19, пока не поздно. Из-за распространения нового штамма "омикрон" новый всплеск заболеваемости уже начался в Санкт-Петербурге и Москве.

"Можно успеть вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы к пику очередной волны сформировался иммунитет", - цитирует врача РИА Новости.

Поздняков напомнил, что привитые, если даже заражаются, болеют в легкой форме - у них обычная респираторная инфекция, не требующая госпитализации.

Что же касается тех, кто не вакцинировался, они переносят "омикрон"-штамм по-разному, но в большинстве случаев легче, чем вариант "дельта". Требуется амбулаторное лечение.

"Если "омикрон" будет протекать легко, то локдаун действительно не нужен", - заявил Поздняков.