Врач рассказал, как питьевой режим помогает лечить повышенный гемоглобин

Если уровень гемоглобина в крови находится в норме, то человек весел и полон энергии. Однако повышение данного показателя может привести к тяжелым болезням и даже летальному исходу.

"Состояние повышения гемоглобина, и вместе с ним эритроцитов, именуется эритроцитоз, и сопровождается сгущением крови", - сообщил aif.ru кандидат медицинских наук, кардиолог Азизхон Аскаров.

Болезнь может развиваться при обезвоживании, пищевом отравлении с частой диареей, курении, заболеваниях крови, ожирении и курении. Возникают микро- и макротромбозы сосудов, питающих внутренние органы, и поэтому развивается острая ишемия, тяжелая гипоксия и повреждение органа.

При заболевании человек должен убрать все провоцирующие болезнь вредные факторы, например, отказаться курения и снизить массу тела. Кроме того, следует обязательно скорректировать питьевой режим, если нет тяжелой патологии сердца и почек - до 30 миллилитров воды на один килограмм веса человека. Необходимо также отказаться от алкоголя.

Кроме того, нельзя пускать ситуацию на самотек и заниматься самолечением. Необходимо обратиться к врачу, который назначит лекарственную терапию.