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14.01.2022 07:36
Рубрика: Общество

Врач рассказала, в чем опасность магазинных пельменей

Текст: Лариса Ионова
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Одно из самых любимых россиянами блюд, особенно зимой - это пельмени. Любят их и дети, недаром Роспотребнадзор рекомендовал ввести их в меню школьных обедов.

Роспотребнадзор разъяснил, как готовить пельмени в школьных столовых

Но, как рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова, пельмени промышленного производства могут быть опасны для определенного круга людей.

Дело в том, что для их изготовления нередко используется жирное мясо, чаще всего свинина, либо дополнительно добавляются жир и другие ингредиенты - специи, соль - для улучшения вкуса. Из-за этого человек рискует переесть их и получить избыток жиров. Кстати, жарка пельменей добавляет им калорийности.

Так что, если выбирать магазинные пельмени, то лучше те, которые содержат нежирные сорта мяса, например, белое мясо птицы или говядину.

А лучше всего, конечно, готовить пельмени самим, и самостоятельно контролировать количество жира, специй и соли. К примеру, часть муки заменить на цельнозерновую, которая содержит пищевые волокна, богата витаминами группы B и магнием. Это лучше, чем мука высшего сорта в покупных пельменях.

Врач напомнила, что людям с избыточным весом и ожирением нужно ограничить употребление пельменей. "Полностью исключить пельмени стоит на период обострения воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, таких как гастрит, гастродуоденит, язва. Отдельно я бы говорила про подагру - при этом заболевании существенно ограничивается употребление животного белка".

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