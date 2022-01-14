Врач рассказала, в чем опасность магазинных пельменей

Одно из самых любимых россиянами блюд, особенно зимой - это пельмени. Любят их и дети, недаром Роспотребнадзор рекомендовал ввести их в меню школьных обедов.

Но, как рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова, пельмени промышленного производства могут быть опасны для определенного круга людей.

Дело в том, что для их изготовления нередко используется жирное мясо, чаще всего свинина, либо дополнительно добавляются жир и другие ингредиенты - специи, соль - для улучшения вкуса. Из-за этого человек рискует переесть их и получить избыток жиров. Кстати, жарка пельменей добавляет им калорийности.

Так что, если выбирать магазинные пельмени, то лучше те, которые содержат нежирные сорта мяса, например, белое мясо птицы или говядину.

А лучше всего, конечно, готовить пельмени самим, и самостоятельно контролировать количество жира, специй и соли. К примеру, часть муки заменить на цельнозерновую, которая содержит пищевые волокна, богата витаминами группы B и магнием. Это лучше, чем мука высшего сорта в покупных пельменях.

Врач напомнила, что людям с избыточным весом и ожирением нужно ограничить употребление пельменей. "Полностью исключить пельмени стоит на период обострения воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, таких как гастрит, гастродуоденит, язва. Отдельно я бы говорила про подагру - при этом заболевании существенно ограничивается употребление животного белка".