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14.01.2022 10:04
Рубрика: Общество

Врач назвала оптимальное время для ужина

Текст: Майя Бирюкова

Не есть после 18:00, ужинать за два часа до сна - есть разные мнения на тему того, во сколько должен быть последний прием пищи. Чтобы сохранить здоровье и не набрать лишний вес стоит следовать циркадным ритмам, уверена специалист по биохимии и борьбе со старением, доктор Айшегюль Чорухлу.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
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Оптимальное время для последнего приема пищи - 17 часов, рассказала она в интервью турецкому изданию Sözcü, перевод приводит "ИноСМИ". По словам специалиста, работа организма меняется в течение дня: в клетках находятся так называемые циркадные гены, которые функционируют по разному утром, днем и вечером. Во второй половине дня меняется принцип работы и у пищеварительной системы: говоря простым языком, она становится более ленивой.

При переходе на ранний ужин врач посоветовала поначалу оставить что-то легкое на время после 17 часов, чтобы организм не чувствовал сильный голод. Это может быть салат с оливковым маслом. Для поздних перекусов не стоит использовать такую тяжелую пищу как орехи, мясо, нужно забыть про мучное и сладкое. В идеале после 17 часов следует практиковать полный отказ от пищи.

- Если мы рано закончим есть, то организм, который сможет легко перейти в фазу голодания, начнет очищать нас от всех старых клеток. Мы называем это аутофагией, что означает уничтожение старых клеток организмом. Мы также можем назвать это клеточным детоксом. Когда старые клетки уничтожаются, на их месте должны создаваться новые клетки. Этот процесс также лучше осуществляется во время ночного голодания, - пояснила специалист.

Поздний ужин ускоряет процессы старения организма, поскольку нагруженная пищеварительная система лишается времени, необходимого на процессы обновления на клеточном уровне. Ранний ужин, в свою очередь, улучшит самочувствие даже в том случае, если человек страдает хроническими заболеваниями - сахарным диабетом, экземой и другими.

Общество Здоровье

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