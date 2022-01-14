Врио главы МЧС Александр Чуприян наградил журналистов, пишущих из зон ЧС

Врио главы МЧС России Александр Чуприян встретился с журналистами по случаю Дня российской печати. От имени всего российского корпуса спасателей он поздравил представителей СМИ, которые пишут с мест пожаров и наводнений.

"Безусловно, вы, журналисты, освещающие деятельность МЧС России, - наши друзья и коллеги, потому что порой наравне с нами выполняете работу по предотвращению, спасению и помощи людям. За это вам всем огромное спасибо!", - сказал врио министра.

Александр Чуприян также особо подчеркнул важность работы журналистов по информированию в области обеспечения безопасности населения и активное освещение деятельности министерства.

Встреча прошла в зале Национального антикризисного центра, в котором регулярно проводятся селекторы МЧС. И также, как сотрудники ведомства, проводящие совещания, также и журналисты, которых награждали, все друг друга знали. Корреспондентский пул МЧС довольно тесный, случайных людей нет. Многие работают с ведомством с самого начала создания министерства и все ведомственные награды у них уже есть. Поэтому такие "ветераны пера" получили ценные подарки - часы с символикой МЧС. И об этом врио министра также сказал, что за 31 год существования МЧС России сформировался надежный и профессиональный журналистский пул, а работа журналистов позволяет обществу, власти вовремя обнаруживать и решать проблемы, требующие немедленного реагирования.