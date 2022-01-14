Вышел русский трейлер фантастического боевика "Операция "Вторжение"

Еще один опус с жанрового дна получил официальный российский релиз - американский фантастический боевик "Операция "Вторжение" (Crossbreed, "Гибрид"). Русский трейлер полотна помещен на YouTube и выглядит замечательно - кряжистый такой привет из эпохи VHS.

Сюжет размещён в ближайшем будущем, где человечество вступило в контакт с инопланетянами, Луна стала обитаемой, но большинство людей продолжают жить на Земле.

Синопсис. Эллен Хенриксен, президент Новых Соединенных Штатов Америки, отправляет спецкоманду - добыть секретное биологические оружие пришельцев. Объект находится в хорошо защищенном исследовательском центре на орбите планеты, поэтому опытным наемникам предстоит тайно проникнуть на станцию, чтобы выкрасть его… Понятно, что вскоре "что-то пошло не так", и хищное биологическое оружие вырывалось на свободу, клацая многочисленными конечностями недобро.

Поставил картину Брэндон Слэгл ("Темные мстители", "Черный георгин", "Мертвое море"). Из звезд второго и третьего эшелонов наблюдаем в кадре Вивику Фокс ("Убить Билла") и Дэниела Болдуина ("Клан Сопрано", "Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо").

Фильм уже доступен в онлайн-кинотеатрах.