Вышел трейлер воторого сезона "Семейного брака" с Бренданом Глисоном

В Сети опубликован трейлер второго сезона комедийного сериала "Семейный брак" (State of the Union) о Томе и Луизе, находящихся на грани развода. В первом сезоне главных героев сыграли Крис О'Дауд и Розалин Пайк, в грядущем не менее драматические события будут разворачиваться с участием обаятельного Брендана Глисона и Патриши Кларксон.

Сценарий мини-сериала написан известным британским писателем Ником Хорнби ("Мой мальчик", "Как стать добрым", "Долгое падение", "Слэм", "Смешная девчонка"), а режиссерскую работу взял на себя не менее прославленный режиссер Стивен Фрирз ("Филомена", "Допинг", "Флоренс Фостер Дженкинс", "Виктория и Абдул", "Чрезвычайно английский скандал").

Премьера второго сезона состоится 15 февраля.