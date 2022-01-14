Новости

Певица и ведущая Клава Кока попала в больницу после отдыха в Куршевеле 11:51
Видео: Канье Уэст попал под следствие из-за нападения на фаната 11:25
Американец с обложки альбома Nirvana подал повторный иск против группы 11:10
Вышел русский трейлер комедии про говорящего кенгуру 10:54
Вокалистка группы The Dixie Cups умерла после операции 10:47

Вышел трейлер воторого сезона "Семейного брака" с Бренданом Глисоном

Новости
    14.01.2022, 10:42
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети опубликован трейлер второго сезона комедийного сериала "Семейный брак" (State of the Union) о Томе и Луизе, находящихся на грани развода. В первом сезоне главных героев сыграли Крис О'Дауд и Розалин Пайк, в грядущем не менее драматические события будут разворачиваться с участием обаятельного Брендана Глисона и Патриши Кларксон.

Сценарий мини-сериала написан известным британским писателем Ником Хорнби ("Мой мальчик", "Как стать добрым", "Долгое падение", "Слэм", "Смешная девчонка"), а режиссерскую работу взял на себя не менее прославленный режиссер Стивен Фрирз ("Филомена", "Допинг", "Флоренс Фостер Дженкинс", "Виктория и Абдул", "Чрезвычайно английский скандал").

Премьера второго сезона состоится 15 февраля.

Новости

Умер режиссер "Суши-girl" с Бриттани Мёрфи Роберт Акерман 10:39
Вышел дублированный трейлер "Варяга" Роберта Эггерса 10:35
Умерла соратница Дэвида Линча Джойс Элиасон 10:22
Вышел новый трейлер мини-сериала "Ночные вызовы" с Мартином Фрименом 10:20
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер из "Уходя, оглянись…" Михаил Лобанов 13.01.2022
Названа причина смерти актера из "Универа" и "Интернов" Гериловича 13.01.2022
Старт второго сезона "Эйфории" установил рекорд на HBO 13.01.2022
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер второго сезона "Воспитанных волками" 10:10
Бен Аффлек дал мрачный прогноз по поводу будущего киноиндустрии 13.01.2022
Режиссер объявил об окончании съемок второго "Аквамена" 13.01.2022
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер хоррора X со звездой нового "Крика" 13.01.2022
Трейлер: группа Foo Fighters сняла хоррор про запись альбома 13.01.2022
В Сети появился загадочный трейлер проекта по "Звездным войнам" 13.01.2022