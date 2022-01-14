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14.01.2022 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 820 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 23 820 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 14,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 5712
  • 2 Санкт-Петербург 2708
  • 3 Московская область 1990
  • 4 Нижегородская область 743
  • 5 Свердловская область 536
  • 6 Краснодарский край 465
  • 7 Ростовская область 422
  • 8 Ставропольский край 386
  • 9 Пермский край 358
  • 10 Алтайский край 301
  • 11 Красноярский край 287
  • 12 Иркутская область 282
  • 13 Приморский край 276
  • 14 Воронежская область 269
  • 15 Ленинградская область 250
  • 16 Тверская область 247
  • 17 Самарская область 246
  • 18 Новосибирская область 242
  • 19 Хабаровский край 231
  • 20 Сахалинская область 225
  • 21 Челябинская область 222
  • 22 Омская область 221
  • 23 Республика Саха (Якутия) 210
  • 24 Тульская область 210
  • 25 Республика Башкортостан 207
  • 26 Тюменская область 205
  • 27 Саратовская область 205
  • 28 Ханты-Мансийский автономный округ 199
  • 29 Кировская область 198
  • 30 Калининградская область 194
  • 31 Ярославская область 194
  • 32 Кемеровская область 190
  • 33 Волгоградская область 189
  • 34 Республика Карелия 182
  • 35 Орловская область 182
  • 36 Архангельская область 169
  • 37 Амурская область 168
  • 38 Владимирская область 164
  • 39 Пензенская область 162
  • 40 Республика Дагестан 157
  • 41 Тамбовская область 154
  • 42 Астраханская область 146
  • 43 Липецкая область 145
  • 44 Брянская область 145
  • 45 Смоленская область 142
  • 46 Калужская область 141
  • 47 Мурманская область 124
  • 48 Республика Бурятия 123
  • 49 Забайкальский край 121
  • 50 Белгородская область 115
  • 51 Республика Татарстан 114
  • 52 Томская область 113
  • 53 Ивановская область 111
  • 54 Республика Крым 110
  • 55 Республика Хакасия 107
  • 56 Вологодская область 105
  • 57 Ульяновская область 103
  • 58 Республика Коми 100
  • 59 Оренбургская область 100
  • 60 Курская область 97
  • 61 Севастополь 96
  • 62 Псковская область 96
  • 63 Ямало-Ненецкий автономный округ 93
  • 64 Рязанская область 89
  • 65 Новгородская область 87
  • 66 Кабардино-Балкарская Республика 82
  • 67 Курганская область 79
  • 68 Удмуртская Республика 79
  • 69 Республика Ингушетия 73
  • 70 Республика Северная Осетия-Алания 69
  • 71 Чеченская Республика 68
  • 72 Республика Мордовия 62
  • 73 Камчатский край 59
  • 74 Республика Адыгея 58
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 58
  • 76 Республика Чувашия 55
  • 77 Костромская область 42
  • 78 Республика Марий Эл 36
  • 79 Республика Алтай 28
  • 80 Магаданская область 23
  • 81 Еврейская автономная область 23
  • 82 Республика Калмыкия 20
  • 83 Республика Тыва 15
  • 84 Ненецкий автономный округ 6
  • 85 Чукотский автономный округ 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 747 125 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,05%
  • 2. Республика Калмыкия 0,06%
  • 3. Ульяновская область 0,08%
За последние сутки подтверждено 739 смертей
  1. Москва 69
  2. Санкт-Петербург 61
  3. Московская область 40
  4. Нижегородская область 26
  5. Алтайский край 26
  6. Красноярский край 26
  7. Свердловская область 19
  8. Самарская область 18
  9. Иркутская область 16
  10. Республика Коми 15
  11. Волгоградская область 15
  12. Пермский край 15
  13. Тюменская область 15
  14. Новосибирская область 15
  15. Рязанская область 13
  16. Ставропольский край 13
  17. Саратовская область 12
  18. Ростовская область 11
  19. Республика Дагестан 11
  20. Ульяновская область 11
  21. Омская область 11
  22. Тульская область 10
  23. Республика Чувашия 10
  24. Брянская область 9
  25. Ивановская область 9
  26. Республика Крым 9
  27. Республика Башкортостан 9
  28. Краснодарский край 8
  29. Астраханская область 8
  30. Пензенская область 8
  31. Республика Хакасия 8
  32. Республика Бурятия 8
  33. Белгородская область 7
  34. Воронежская область 7
  35. Тамбовская область 7
  36. Ярославская область 7
  37. Вологодская область 7
  38. Челябинская область 7
  39. Приморский край 7
  40. Владимирская область 6
  41. Курская область 6
  42. Липецкая область 6
  43. Смоленская область 6
  44. Ленинградская область 6
  45. Псковская область 6
  46. Республика Татарстан 6
  47. Ханты-Мансийский автономный округ 6
  48. Кемеровская область 6
  49. Забайкальский край 6
  50. Республика Карелия 5
  51. Калининградская область 5
  52. Мурманская область 5
  53. Севастополь 5
  54. Хабаровский край 5
  55. Республика Адыгея 4
  56. Кабардино-Балкарская Республика 4
  57. Республика Северная Осетия - Алания 4
  58. Оренбургская область 4
  59. Орловская область 3
  60. Республика Мордовия 3
  61. Удмуртская Республика 3
  62. Кировская область 3
  63. Сахалинская область 3
  64. Калужская область 2
  65. Республика Калмыкия 2
  66. Чеченская Республика 2
  67. Томская область 2
  68. Республика Саха (Якутия) 2
  69. Камчатский край 2
  70. Амурская область 2
  71. Тверская область 1
  72. Архангельская область 1
  73. Республика Ингушетия 1
  74. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  75. Республика Алтай 1
  76. Республика Тыва 1

За весь период по России умерло 319 911 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 952 человека
  1. Москва 2888
  2. Санкт-Петербург 2874
  3. Воронежская область 1349
  4. Московская область 1039
  5. Нижегородская область 974
  6. Самарская область 933
  7. Ставропольский край 879
  8. Ленинградская область 687
  9. Пензенская область 615
  10. Пермский край 614
  11. Свердловская область 547
  12. Хабаровский край 512
  13. Томская область 456
  14. Республика Карелия 430
  15. Республика Коми 427
  16. Амурская область 394
  17. Омская область 388
  18. Астраханская область 364
  19. Приморский край 352
  20. Новосибирская область 309
  21. Владимирская область 301
  22. Кемеровская область 289
  23. Архангельская область 288
  24. Ростовская область 275
  25. Кировская область 271
  26. Липецкая область 262
  27. Красноярский край 259
  28. Мурманская область 256
  29. Ханты-Мансийский автономный округ 244
  30. Республика Башкортостан 239
  31. Челябинская область 235
  32. Смоленская область 219
  33. Ярославская область 210
  34. Калининградская область 188
  35. Удмуртская Республика 185
  36. Забайкальский край 182
  37. Тульская область 179
  38. Брянская область 177
  39. Сахалинская область 174
  40. Алтайский край 166
  41. Белгородская область 158
  42. Республика Бурятия 158
  43. Курская область 132
  44. Республика Адыгея 132
  45. Республика Мордовия 130
  46. Тверская область 129
  47. Республика Крым 119
  48. Республика Северная Осетия - Алания 118
  49. Иркутская область 116
  50. Ямало-Ненецкий автономный округ 114
  51. Карачаево-Черкесская Республика 106
  52. Ивановская область 105
  53. Саратовская область 105
  54. Волгоградская область 104
  55. Оренбургская область 103
  56. Вологодская область 102
  57. Республика Татарстан 97
  58. Новгородская область 96
  59. Республика Дагестан 96
  60. Тамбовская область 95
  61. Калужская область 91
  62. Ульяновская область 87
  63. Тюменская область 82
  64. Кабардино-Балкарская Республика 72
  65. Псковская область 67
  66. Республика Ингушетия 65
  67. Курганская область 63
  68. Севастополь 58
  69. Краснодарский край 55
  70. Камчатский край 53
  71. Орловская область 42
  72. Республика Хакасия 41
  73. Чеченская Республика 36
  74. Республика Чувашия 33
  75. Костромская область 29
  76. Республика Марий Эл 29
  77. Республика Тыва 24
  78. Республика Калмыкия 22
  79. Республика Алтай 22
  80. Рязанская область 14
  81. Магаданская область 12
  82. Еврейская автономная область 4
  83. Чукотский автономный округ 3
  84. Ненецкий автономный округ 2
  85. Республика Саха (Якутия) 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 809 300.

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