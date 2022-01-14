За сутки в России подтверждено 23 820 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 14,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 5712
- 2 Санкт-Петербург 2708
- 3 Московская область 1990
- 4 Нижегородская область 743
- 5 Свердловская область 536
- 6 Краснодарский край 465
- 7 Ростовская область 422
- 8 Ставропольский край 386
- 9 Пермский край 358
- 10 Алтайский край 301
- 11 Красноярский край 287
- 12 Иркутская область 282
- 13 Приморский край 276
- 14 Воронежская область 269
- 15 Ленинградская область 250
- 16 Тверская область 247
- 17 Самарская область 246
- 18 Новосибирская область 242
- 19 Хабаровский край 231
- 20 Сахалинская область 225
- 21 Челябинская область 222
- 22 Омская область 221
- 23 Республика Саха (Якутия) 210
- 24 Тульская область 210
- 25 Республика Башкортостан 207
- 26 Тюменская область 205
- 27 Саратовская область 205
- 28 Ханты-Мансийский автономный округ 199
- 29 Кировская область 198
- 30 Калининградская область 194
- 31 Ярославская область 194
- 32 Кемеровская область 190
- 33 Волгоградская область 189
- 34 Республика Карелия 182
- 35 Орловская область 182
- 36 Архангельская область 169
- 37 Амурская область 168
- 38 Владимирская область 164
- 39 Пензенская область 162
- 40 Республика Дагестан 157
- 41 Тамбовская область 154
- 42 Астраханская область 146
- 43 Липецкая область 145
- 44 Брянская область 145
- 45 Смоленская область 142
- 46 Калужская область 141
- 47 Мурманская область 124
- 48 Республика Бурятия 123
- 49 Забайкальский край 121
- 50 Белгородская область 115
- 51 Республика Татарстан 114
- 52 Томская область 113
- 53 Ивановская область 111
- 54 Республика Крым 110
- 55 Республика Хакасия 107
- 56 Вологодская область 105
- 57 Ульяновская область 103
- 58 Республика Коми 100
- 59 Оренбургская область 100
- 60 Курская область 97
- 61 Севастополь 96
- 62 Псковская область 96
- 63 Ямало-Ненецкий автономный округ 93
- 64 Рязанская область 89
- 65 Новгородская область 87
- 66 Кабардино-Балкарская Республика 82
- 67 Курганская область 79
- 68 Удмуртская Республика 79
- 69 Республика Ингушетия 73
- 70 Республика Северная Осетия-Алания 69
- 71 Чеченская Республика 68
- 72 Республика Мордовия 62
- 73 Камчатский край 59
- 74 Республика Адыгея 58
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 58
- 76 Республика Чувашия 55
- 77 Костромская область 42
- 78 Республика Марий Эл 36
- 79 Республика Алтай 28
- 80 Магаданская область 23
- 81 Еврейская автономная область 23
- 82 Республика Калмыкия 20
- 83 Республика Тыва 15
- 84 Ненецкий автономный округ 6
- 85 Чукотский автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 747 125 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,05%
- 2. Республика Калмыкия 0,06%
- 3. Ульяновская область 0,08%
За последние сутки подтверждено 739 смертей
- Москва 69
- Санкт-Петербург 61
- Московская область 40
- Нижегородская область 26
- Алтайский край 26
- Красноярский край 26
- Свердловская область 19
- Самарская область 18
- Иркутская область 16
- Республика Коми 15
- Волгоградская область 15
- Пермский край 15
- Тюменская область 15
- Новосибирская область 15
- Рязанская область 13
- Ставропольский край 13
- Саратовская область 12
- Ростовская область 11
- Республика Дагестан 11
- Ульяновская область 11
- Омская область 11
- Тульская область 10
- Республика Чувашия 10
- Брянская область 9
- Ивановская область 9
- Республика Крым 9
- Республика Башкортостан 9
- Краснодарский край 8
- Астраханская область 8
- Пензенская область 8
- Республика Хакасия 8
- Республика Бурятия 8
- Белгородская область 7
- Воронежская область 7
- Тамбовская область 7
- Ярославская область 7
- Вологодская область 7
- Челябинская область 7
- Приморский край 7
- Владимирская область 6
- Курская область 6
- Липецкая область 6
- Смоленская область 6
- Ленинградская область 6
- Псковская область 6
- Республика Татарстан 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Кемеровская область 6
- Забайкальский край 6
- Республика Карелия 5
- Калининградская область 5
- Мурманская область 5
- Севастополь 5
- Хабаровский край 5
- Республика Адыгея 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Оренбургская область 4
- Орловская область 3
- Республика Мордовия 3
- Удмуртская Республика 3
- Кировская область 3
- Сахалинская область 3
- Калужская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Чеченская Республика 2
- Томская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Камчатский край 2
- Амурская область 2
- Тверская область 1
- Архангельская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Республика Тыва 1
За весь период по России умерло 319 911 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 952 человека
- Москва 2888
- Санкт-Петербург 2874
- Воронежская область 1349
- Московская область 1039
- Нижегородская область 974
- Самарская область 933
- Ставропольский край 879
- Ленинградская область 687
- Пензенская область 615
- Пермский край 614
- Свердловская область 547
- Хабаровский край 512
- Томская область 456
- Республика Карелия 430
- Республика Коми 427
- Амурская область 394
- Омская область 388
- Астраханская область 364
- Приморский край 352
- Новосибирская область 309
- Владимирская область 301
- Кемеровская область 289
- Архангельская область 288
- Ростовская область 275
- Кировская область 271
- Липецкая область 262
- Красноярский край 259
- Мурманская область 256
- Ханты-Мансийский автономный округ 244
- Республика Башкортостан 239
- Челябинская область 235
- Смоленская область 219
- Ярославская область 210
- Калининградская область 188
- Удмуртская Республика 185
- Забайкальский край 182
- Тульская область 179
- Брянская область 177
- Сахалинская область 174
- Алтайский край 166
- Белгородская область 158
- Республика Бурятия 158
- Курская область 132
- Республика Адыгея 132
- Республика Мордовия 130
- Тверская область 129
- Республика Крым 119
- Республика Северная Осетия - Алания 118
- Иркутская область 116
- Ямало-Ненецкий автономный округ 114
- Карачаево-Черкесская Республика 106
- Ивановская область 105
- Саратовская область 105
- Волгоградская область 104
- Оренбургская область 103
- Вологодская область 102
- Республика Татарстан 97
- Новгородская область 96
- Республика Дагестан 96
- Тамбовская область 95
- Калужская область 91
- Ульяновская область 87
- Тюменская область 82
- Кабардино-Балкарская Республика 72
- Псковская область 67
- Республика Ингушетия 65
- Курганская область 63
- Севастополь 58
- Краснодарский край 55
- Камчатский край 53
- Орловская область 42
- Республика Хакасия 41
- Чеченская Республика 36
- Республика Чувашия 33
- Костромская область 29
- Республика Марий Эл 29
- Республика Тыва 24
- Республика Калмыкия 22
- Республика Алтай 22
- Рязанская область 14
- Магаданская область 12
- Еврейская автономная область 4
- Чукотский автономный округ 3
- Ненецкий автономный округ 2
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 809 300.