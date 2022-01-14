За сутки в России подтверждено 23 820 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 14,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 5712

2 Санкт-Петербург 2708

3 Московская область 1990

4 Нижегородская область 743

5 Свердловская область 536

6 Краснодарский край 465

7 Ростовская область 422

8 Ставропольский край 386

9 Пермский край 358

10 Алтайский край 301

11 Красноярский край 287

12 Иркутская область 282

13 Приморский край 276

14 Воронежская область 269

15 Ленинградская область 250

16 Тверская область 247

17 Самарская область 246

18 Новосибирская область 242

19 Хабаровский край 231

20 Сахалинская область 225

21 Челябинская область 222

22 Омская область 221

23 Республика Саха (Якутия) 210

24 Тульская область 210

25 Республика Башкортостан 207

26 Тюменская область 205

27 Саратовская область 205

28 Ханты-Мансийский автономный округ 199

29 Кировская область 198

30 Калининградская область 194

31 Ярославская область 194

32 Кемеровская область 190

33 Волгоградская область 189

34 Республика Карелия 182

35 Орловская область 182

36 Архангельская область 169

37 Амурская область 168

38 Владимирская область 164

39 Пензенская область 162

40 Республика Дагестан 157

41 Тамбовская область 154

42 Астраханская область 146

43 Липецкая область 145

44 Брянская область 145

45 Смоленская область 142

46 Калужская область 141

47 Мурманская область 124

48 Республика Бурятия 123

49 Забайкальский край 121

50 Белгородская область 115

51 Республика Татарстан 114

52 Томская область 113

53 Ивановская область 111

54 Республика Крым 110

55 Республика Хакасия 107

56 Вологодская область 105

57 Ульяновская область 103

58 Республика Коми 100

59 Оренбургская область 100

60 Курская область 97

61 Севастополь 96

62 Псковская область 96

63 Ямало-Ненецкий автономный округ 93

64 Рязанская область 89

65 Новгородская область 87

66 Кабардино-Балкарская Республика 82

67 Курганская область 79

68 Удмуртская Республика 79

69 Республика Ингушетия 73

70 Республика Северная Осетия-Алания 69

71 Чеченская Республика 68

72 Республика Мордовия 62

73 Камчатский край 59

74 Республика Адыгея 58

75 Карачаево-Черкесская Республика 58

76 Республика Чувашия 55

77 Костромская область 42

78 Республика Марий Эл 36

79 Республика Алтай 28

80 Магаданская область 23

81 Еврейская автономная область 23

82 Республика Калмыкия 20

83 Республика Тыва 15

84 Ненецкий автономный округ 6

85 Чукотский автономный округ 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 747 125 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,05%

2. Республика Калмыкия 0,06%

3. Ульяновская область 0,08% За последние сутки подтверждено 739 смертей Москва 69 Санкт-Петербург 61 Московская область 40 Нижегородская область 26 Алтайский край 26 Красноярский край 26 Свердловская область 19 Самарская область 18 Иркутская область 16 Республика Коми 15 Волгоградская область 15 Пермский край 15 Тюменская область 15 Новосибирская область 15 Рязанская область 13 Ставропольский край 13 Саратовская область 12 Ростовская область 11 Республика Дагестан 11 Ульяновская область 11 Омская область 11 Тульская область 10 Республика Чувашия 10 Брянская область 9 Ивановская область 9 Республика Крым 9 Республика Башкортостан 9 Краснодарский край 8 Астраханская область 8 Пензенская область 8 Республика Хакасия 8 Республика Бурятия 8 Белгородская область 7 Воронежская область 7 Тамбовская область 7 Ярославская область 7 Вологодская область 7 Челябинская область 7 Приморский край 7 Владимирская область 6 Курская область 6 Липецкая область 6 Смоленская область 6 Ленинградская область 6 Псковская область 6 Республика Татарстан 6 Ханты-Мансийский автономный округ 6 Кемеровская область 6 Забайкальский край 6 Республика Карелия 5 Калининградская область 5 Мурманская область 5 Севастополь 5 Хабаровский край 5 Республика Адыгея 4 Кабардино-Балкарская Республика 4 Республика Северная Осетия - Алания 4 Оренбургская область 4 Орловская область 3 Республика Мордовия 3 Удмуртская Республика 3 Кировская область 3 Сахалинская область 3 Калужская область 2 Республика Калмыкия 2 Чеченская Республика 2 Томская область 2 Республика Саха (Якутия) 2 Камчатский край 2 Амурская область 2 Тверская область 1 Архангельская область 1 Республика Ингушетия 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Республика Алтай 1 Республика Тыва 1 За весь период по России умерло 319 911 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 952 человека Москва 2888 Санкт-Петербург 2874 Воронежская область 1349 Московская область 1039 Нижегородская область 974 Самарская область 933 Ставропольский край 879 Ленинградская область 687 Пензенская область 615 Пермский край 614 Свердловская область 547 Хабаровский край 512 Томская область 456 Республика Карелия 430 Республика Коми 427 Амурская область 394 Омская область 388 Астраханская область 364 Приморский край 352 Новосибирская область 309 Владимирская область 301 Кемеровская область 289 Архангельская область 288 Ростовская область 275 Кировская область 271 Липецкая область 262 Красноярский край 259 Мурманская область 256 Ханты-Мансийский автономный округ 244 Республика Башкортостан 239 Челябинская область 235 Смоленская область 219 Ярославская область 210 Калининградская область 188 Удмуртская Республика 185 Забайкальский край 182 Тульская область 179 Брянская область 177 Сахалинская область 174 Алтайский край 166 Белгородская область 158 Республика Бурятия 158 Курская область 132 Республика Адыгея 132 Республика Мордовия 130 Тверская область 129 Республика Крым 119 Республика Северная Осетия - Алания 118 Иркутская область 116 Ямало-Ненецкий автономный округ 114 Карачаево-Черкесская Республика 106 Ивановская область 105 Саратовская область 105 Волгоградская область 104 Оренбургская область 103 Вологодская область 102 Республика Татарстан 97 Новгородская область 96 Республика Дагестан 96 Тамбовская область 95 Калужская область 91 Ульяновская область 87 Тюменская область 82 Кабардино-Балкарская Республика 72 Псковская область 67 Республика Ингушетия 65 Курганская область 63 Севастополь 58 Краснодарский край 55 Камчатский край 53 Орловская область 42 Республика Хакасия 41 Чеченская Республика 36 Республика Чувашия 33 Костромская область 29 Республика Марий Эл 29 Республика Тыва 24 Республика Калмыкия 22 Республика Алтай 22 Рязанская область 14 Магаданская область 12 Еврейская автономная область 4 Чукотский автономный округ 3 Ненецкий автономный округ 2 Республика Саха (Якутия) 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 809 300. Голикова: Кабмин и ЕР отложили второе чтение законопроекта о QR-кодах