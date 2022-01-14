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14.01.2022 17:31
Рубрика: Экономика

Закон о дистанционной торговле алкоголем может быть принят уже весной

Текст: Олег Капранов

Глава "Почты России" Максим Акимов сообщил в рамках Гайдаровского форума, что все согласования, касающиеся старта пилотного проекта по дистанционной торговле алкоголем, получены и соответствующий законопроект может быть принят уже весной.

По словам Акимова ключевым в настоящий момент является вопрос доступа к массовой аудитории.

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"Есть тонкие моменты с задействованием других товарных витрин, помимо маркетплейса "Почты России" для того, чтобы продвигать продукцию российских производителей. Чтобы этот пилотный проект был успешным, чтобы были не сотни тысяч, а миллионы заказов, нужна аудитория. И нам нужно идти на те цифровые ресурсы, где она есть", - сообщил Акимов.

В то же время, по словам главы "Почты России", нельзя допустить утрату контроля за идентификацией получателя, его возрастом и тем, что это российская продукция.

"Мы надеемся, что в весеннюю сессию этот законопроект будет принят, так как нам удалось достичь договоренностей о том, как совместить все требования в рамках закона. С технической точки зрения к запуску этого проекта мы готовы", - сообщил Акимов.

Экономика Товары и цены Компании Связь Почта России Алкоголь и табак Гайдаровский форум

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