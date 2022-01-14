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14.01.2022 00:13
Рубрика: Экономика

Запасы европейских газовых хранилищ сократились наполовину

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на которые ссылается ТАСС, запасы газа в подземных хранилищах европейских стран сократились более, чем наполовину.

Европа снизила отбор газа из подземных хранилищ до осеннего уровня

Отмечается, что это впервые произошло так рано с начала года. Предыдущий антирекорд был установлен в 2017 году - тогда хранилища опустели наполовину уже к 19 января.

По данным на 12 января, отбор газа из подземных хранилищ составил 814,66 млн кубометров, при том, что закачка в ПХГ оказалась равна лишь 22,64 млн куб. Таким образом, заполнение составило 49,33%.

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