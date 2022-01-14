Богатейший золотой клад кельтов найден в Германии

В Германии археолог-любитель обнаружил 2000-летний кельтский клад, состоящий из так называемых золотых "чаш радуги". Ценность древнего клада по своим временам, должно быть, была просто огромной, считают эксперты.

Как сообщает Live Science, древний тайник с кельтскими золотыми монетами был обнаружен в Бранденбурге, земле на северо-востоке Германии. Всего в составе клада на данный момент найдена 41 монета, отчеканенная более 2000 лет назад. Кстати, это первый кельтский золотой клад, обнаруженный в Бранденбурге.

Особенностью найденных монет является то, что они изогнуты. Именно эта необычная форма дала им название, которое с немецкого языка переводится как "чаши радуги". Эксперты считают, что само название связано с известной легендой о том, что на конце радуги закопан горшок с золотом.

"По народному поверью, "чаши радуги" находили там, где радуга касалась земли, - говорит Мрьянко Пилекич, нумизмат и научный сотрудник Монетного кабинета замка Фриденштайн. - Другая легенда гласит, что "чаши радуги" падали прямо с неба. Они считались талисманами на удачу, обладавшими к тому же лечебным эффектом".

По словам эксперта, вполне вероятно, что крестьяне часто находили древние золотые монеты на своих полях после дождя. Очищенные небесной влагой от грязи, они сияли на солнце, производя неизгладимое впечатление.

Добавим, что клад был найден Вольфгангом Херктом, археологом-добровольцем из Бранденбургского государственного управления наследием. Интересно, что монеты он нашел недалеко от деревни Байц еще в 2017 году, но только сейчас стало известно об этом открытии. Сам Херкт раскопал только 10 монет. Остальные "чаши радуги" были обнаружены профессиональными археологами после того, как Херкт сообщил о своей находке властям.

Датировать монеты помогло сравнение их веса и размера с другими "чашами радуги", найденными ранее в других местах. Эксперты считают, что они были отчеканены в период между 125 и 30 годами до нашей эры, в конце железного века. В то время кельты занимали обширную территорию в Англии, Франции, Бельгии, Швейцариии, Австрии, Чехии и Германии. Однако кельты не проживали на территории современного Бранденбурга. Поэтому открытие предполагает, что в Европе железного века существовали обширные торговые сети.