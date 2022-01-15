10 книг нон-фикшн, которые будем читать в 2022 году

В наступившем году издательства готовы порадовать читателей изысканными книжными новинками. В редакционных портфелях - и буквально только что написанные книги, и долгожданные переводы мировых бестселлеров. О своих самых ожидаемых книгах "РГ" рассказало издательство "Альпина Паблишер".

Фото: Предоставлено издательством "Альпина Паблишер"

"Ford против Ferrari: Cамое яростное противостояние в автогонках. Реальная история"

Бэйм Эй Джей

Захватывающая эпическая история противостояния двух автомобильных гигантов, рассказанная в недавнем фильме с Мэтом Дэймоном и Кристианом Бейлом "ФОРД против ФЕРРАРИ". Массовость и удобство или элитарность и стиль - что возьмет верх на гоночном треке, бесстрастном и смертельно опасном? Книга Бэйм Эй Джея как раз о том, как Генри Форд II с помощью молодого гения по имени Ли Якокка и бывшего чемпиона по автогонкам, ставшего инженером Кэрроллом Шелби, переосмыслили главную концепцию компании Ford и вошли в мир европейских автогонок, все поставив на кон. Они спроектируют и соберут новый автомобиль, который будет участвовать в гонках и победит Ferrari в его собственной игре в самой престижной и жестокой гонке в мире. Этот роман перенесет читателей в удивительное время, наполненное риском и соперничеством. На кону не только победа, сама жизнь.

Фото: Предоставлено издательством "Альпина Паблишер"

"Facebook: От стартапа до империи"

Стивен Леви

Самая подробная история Facebook, вошла в шорт-лист лучших книг о технологиях 2020 года по версии Financial Times. При написании своей новой книги Стивен Леви имел неограниченный доступ к большинству ключевых лиц компании, поэтому и сюжет он строит, основываясь на фактах, беседах, и внутренних документах корпорации. Книга выходит как нельзя кстати - в конце прошлого года Facebook провел масштабный ребрендинг в связи с чередой репутационных скандалов.

Фото: Предоставлено издательством "Альпина Паблишер"

"Каирские хроники хозяйки книжного магазина" (название не окончательное)

Надя Вассеф

Русский перевод знаменитого книжного бестселлера о первой в истории современного Египта женщине, открывшей свой книжный магазин. Надя Вассеф - соосновательница сети независимых книжных магазинов в Каире. В книге она рассказывает, как в 2002 году открыла книжный, в тот период, когда книги в стране считались роскошью и сама идея такого магазина казалась очень необычной и сложно реализуемой. Это невероятно интересная книга о ее жизни, работе, феминистической повестке, взаимоотношениях с коллегами и главное о книгах - и все это на фоне Египетских декораций.

Фото: Предоставлено издательством "Альпина Паблишер"

"В саду чудовищ"

Эрик Ларсон

Очередной бестселлер Эрика Ларсона про становление Гитлеровского режима в Германии в 30-е годы. Главные герои книги - реальные люди: Уильям Додд, в 1933 году назначенный послом США в Берлине, и его дочь. В основе увлекательного сюжета - множество официальных документов, мемуаров, дневников и писем, - главных героев, дипломатов, общественных деятелей, журналистов, представителей нацистской верхушки и простых людей. Вместе с послом и его семьей читатель проходит путь к осознанию зла, которое несет в себе нацизм, а также безуспешных попыток предупредить о грозящей миру опасности тех, кто мог бы ее предотвратить, но не сделал этого.

Фото: Предоставлено издательством "Альпина Паблишер"

"Николай Вавилов: Ученый, который хотел накормить весь мир и умер от голода"

Питер Прингл

Захватывающая и вместе с тем трагичная история великого советского ученого, написанная американским исследователем. Книга знаковая: она и о развитии науки в области генетики, и о селекции, и о том, как сталинский режим расправлялся с гениальными людьми, признанными во всем мире.

Воссоздавая историю того, как величайшая гуманитарная миссия привела Николая Вавилова к голодной смерти, Питер Прингл опирался на недавно открытые архивные документы, личную и официальную переписку, яркие отчеты об экспедициях, ранее не публиковавшиеся семейные письма и дневники, а также воспоминания очевидцев. Глубоко человечный и яркий рассказ рисует очень живой образ блестящего ученого, жизнелюба и подвижника, до самых последних дней не расставшегося со своей великой мечтой.

Фото: Предоставлено издательством "Альпина Паблишер"

"Исход" (Exodus)

Дебора Фельдман

Вторая книга автора бестселлера "Неортодоксальная" о побеге из ортодоксальной еврейской коммуны. В продолжении истории автор отправляется в путешествие по Европе, чтобы проследить жизнь своей бабушки во время Холокоста. "Исход" -глубокая и трогательная история о силе семейных уз и необходимости их порой разорвать, чтобы стать свободным.

Фото: Предоставлено издательством "Альпина Паблишер"

"Стратегический Кайдзен"

Имаи Масааки

Автор нескольких бестселлеров по бизнесу и управлению Масааки Имаи в новой книге предлагает читателям выйти на следующий уровень непрерывного совершенствования - разработки общей стратегии измерения операционной эффективности компании и улучшения бизнес-процессов для повышения конкурентоспособности. В основе его подхода лежит концепция потока, когда каждый элемент перемещается между разными процессами без перерывов и застоя. Масааки Имаи обещает рассказать об идеальных производственных и операционных системах, которые выведут вас на новые высоты корпоративной эффективности.

Фото: Предоставлено издательством "Альпина Паблишер"

"История искусства для развития навыков будущего: Девять уроков от Рафаэля, Пикассо, Врубеля и других великих художников"

Зарина Асфари

Освоить ключевые мягкие навыки сегодня предлагают десятки тренеров и гуру, этому посвящено столько книг, что хватит на целую библиотеку. Вот еще одна. Но автор - не психолог, не бизнес-консультант и даже не коуч, а искусствовед. Зарина Асфари предлагает посмотреть на историю искусства с точки зрения современного рынка труда. Ведь всё то, чего работодатели ждут от сотрудников сегодня, было актуально и столетия назад. Согласитесь, куда приятнее развивать в себе клиентоориентированность, зная, как она помогла Рафаэлю отвоевать место под солнцем у Микеланджело и Леонардо. Куда увлекательнее упражняться в креативности, пользуясь методиками сюрреалистов. И, конечно, куда интереснее ходить в музеи, помня, что величайшие художники в истории не только слушали шёпот муз, но и развивали в себе эмоциональный интеллект и адаптивность так же, как и мы сегодня.

Кроме истории и теории, в книге есть практические советы по развитию мягких навыков методами, проверенными гениями прошлого и современными творцами.

Фото: Предоставлено издательством "Альпина Паблишер"

"Неестественный отбор: Генная инженерия и человек будущего"

Торилл Корнфельт

Автор книги Торилл Корнфельт дает возможность из первых уст узнать о том, что прямо сейчас происходит в стремительно развивающихся генетических технологиях, а также поговорить о потенциальных последствиях этих процессов и новых этических дилеммах, с которыми человечество неминуемо столкнется.

Когда в 2018 году родились первые в мире генетически модифицированные люди - китайские близнецы Лулу и Нана, - человечество, казалось, столкнулось с фантастикой наяву. Но с новыми возможностями приходят и новые риски. Можно ли использовать такие технологии, как генетические ножницы CRISPR, чтобы предотвращать болезни? А чтобы выбирать цвет глаз или черты характера будущих детей? Модифицировать свое тело? Победить старение? Вместе со шведской научной журналисткой Торилл Корнфельт мы оказываемся в клинике ЭКО в Южной Корее, онкологическом госпитале и обезьяньем питомнике в Китае, лаборатории биохакеров в США, встречаемся с учеными, пациентами, общественными деятелями и родителями, желающими изменить гены своих детей.

"Счастье не спешить"

Екатерина Ракова

Фото: Предоставлено издательством "Альпина Паблишер"

Практики Slow Life для жизни без стресса и суеты, так описала свою книгу автор.

В крупных городах ритм жизни не замирает ни на минуту, и их обитателям приходится под него подстраиваться. Часто это ведет к стрессам, повышенной тревожности и проблемам со здоровьем, а недели и месяцы жизни пролетают незаметно. Но за скорость "быстрой" жизни рано или поздно следует расплата: мы теряем способность радоваться простым вещам и просто никуда не спешить.

В противовес "быстрой" жизни появилось движение Slow Life, о котором рассказывает в своей книге Екатерина Ракова. Она делает акцент на умении осознанно замедляться, сохраняя продуктивность и концентрируясь на каждом моменте. С помощью ее рекомендаций читатель сможет отвыкнуть от фастфуда, научиться планировать отдых, отказаться от суеты в повседневных делах и сделать свою жизнь спокойнее и комфортнее. Другой важный аспект книги - авторские советы по воспитанию детей без спешки, перегрузки и надрыва.