400 лет назад родился главный мировой комедиограф Жан-Батист Мольер

Вообще от Мольера не осталось автографов. Его почерк известен только по единственной долговой расписке. Отсутствие подлинников пьес Мольера породило известный миф о том, что его пьесы на самом деле писал Пьер Корнель.
Не миф, что Мольер ставил свое авторское искусство ниже актерского. Уже в расцвете славы Мольеру предложили титул "бессмертного" во Французской Академии. Но это обязывало отказаться от выхода на сцену, и он титулу "бессмертного" предпочел актерское ремесло. Ради него он в молодости отказался от юридической карьеры и стал играть в одной труппе с комедиантами Жозефом и Мадленой Бежар. Но их "Блистательный театр" не выдержал жесткой конкуренции с другими парижскими труппами, и они были вынуждены тринадцать лет играть в разных местах французской провинции как площадной театр, что дало Мольеру бесценный опыт работы на народную публику.
Но еще более важный опыт как драматургу ему дала собственная игра на сцене. В те времена не актеры вживались в роли, а роли писались под конкретных актеров с учетом их характерных качеств, в том числе и комедийных. Если, например, актер хромал, то именно его Мольер заставлял часто и быстро передвигаться по сцене. Это было жестоко, но... смешно.
Мольер оказался решительным реформатором комедийного театра. Он поставил комедию даже выше трагедии и при всей внешней статической комедийности вносил в ее сюжеты истинный драматизм. Так комедия из обычного фарса, с которого начинал и сам Мольер во время скитаний по провинции, превратилась в искусство высокой драмы.
Искусство Мольера позже высоко ценил Гете. "Так велик, что, перечитывая его, всякий раз только диву даешься. Он - единственный в своем роде, его пьесы граничат с трагическим и полностью захватывают, ему никто не осмеливается подражать. "Скупой", где порок лишает сына всякого уважения к отцу, - произведение не только великое, но и в высоком смысле трагическое… Я всякий год читаю несколько пьес Мольера, так же как время от времени рассматриваю гравюры по картинам великих итальянских мастеров" (И.П. Эккерман. Разговоры с Гете в последние годы его жизни").
Об искусстве Мольера с восхищением отзывался Михаил Булгаков: "И люблю его не только за темы пьес, за характеры его героев, но и за удивительно сильную драматургическую технику. Каждое появление действующего лица у Мольера необходимо, обосновано, интрига закручена так, что звена вынуть нельзя".
Более скептически оценивал Мольера Пушкин, противопоставляя ему Шекспира: "Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков… У Мольера скупой скуп и только…"
Тем не менее, переоценить влияние Мольера на русский театр нельзя. Без него не было бы Фонвизина и Крылова. Влияние мольеровского "Мизантропа" на Грибоедова с его "мизантропом" Чацким также несомненно. Мольеровский "фирменный" прием прямого обращения актера к зрительному залу использовал Гоголь в "Ревизоре". Да и сам Пушкин поначалу хотел назвать свой маленький шедевр "Моцарт и Сальери" "Зависть", то есть использовать тот же мольеровский метод олицетворения в персонаже конкретного человеческого порока. Так же как в "Скупом рыцаре".
Как всякий истинный комедиограф Мольер имел множество врагов, и среди парижских аристократов, чье поведение он нещадно высмеивал в "Мещанине во дворянстве", и среди духовенства, ханжество которого обличал ("Тартюф"). Пьесы Мольера нередко запрещались, но это, как водится, только создавало им дополнительную славу.
К тому же к Мольеру благоволил король Людовик XIV. С этим связан апокриф, что парижский архиепископ отказался хоронить Мольера на христианском кладбище под тем предлогом, что перед смертью он не исповедался и не раскаялся в актерской профессии. Король спросил священника: "На сколько футов освящена земля на кладбище?" "На шесть, сир", - сказал архиепископ. "Тогда похороните его на глубине 8 футов".
Как и положено актеру, Мольер умер практически на сцене. Уже смертельно больной продолжал играть в своем спектакле "Мнимый больной". Во время одного из представлений ему стало плохо. Его отвезли домой и через несколько часов он скончался.