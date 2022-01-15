7-летняя блогер из России заработала 28 млн долларов

7-летняя девочка из России вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире. Благодаря своему каналу на YouTube она заработала 28 млн долларов, сообщает Forbes.

По информации издания, уроженка Краснодара Анастасия Радзинская, которая сейчас живет с родителями за рубежом, привлекла уже 87,5 миллионов подписчиков на канал Like Nastya, где она ведет хронику собственной жизни.

"Лучшие хиты 2021 года: видео об украшении кексов на Хэллоуин и о том, как провести время со своими лучшими друзьями, Эвелин и Адрианом", - пишет Forbes.

В итоге Настя заняла шестую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых блогеров в мире, заработав за 2021 год 28 млн долларов.

На первом месте рейтинга с доходом 54 млн долларов расположился Джеймс Дональдсон с каналом MrBeast, на котором он демонстрирует различные опасные трюки.