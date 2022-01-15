Американцев призвали носить респираторы

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в пятницу, 14 января, обновили информацию о ношении масок для американской общественности, в том числе уточнив, что определенные типы масок и респираторов обеспечивают большую защиту от коронавируса, чем другие. Информация CDC о ношении масок последний раз обновлялась в октябре прошлого года.

"Маски - это важнейший инструмент общественного здравоохранения для предотвращения распространения COVID-19, и важно помнить, что любая маска лучше, чем ее отсутствие", - говорится в заявлении CDC, которое цитирует CNN.

В обновленных рекомендациях американцам советуют носить респираторы N95 и KN95. Кроме того, отмечается, что одноразовые маски обеспечивают наименьшую защиту от омикрон-варианта коронавируса. В последнее время все больше американцев выбирают маски более высокого уровня защиты на фоне резкого увеличения числа случаев заражения смертельной инфекцией, уточняет Reuters.

Напомним, что Соединенные Штаты лидируют в мире по количеству летальных исходов от COVID-19 - около 850 тысяч случаев. Ситуация осложняется отказом некоторых американцев от вакцинации. Президент Джо Байден заявил в четверг, что федеральное правительство планирует предоставить американцам "высококачественные маски" бесплатно. Кроме того, Белый дом сообщил, что правительство начнет отправлять 500 миллионов тестов на COVID-19 американцам бесплатно в конце января.