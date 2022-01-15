Ан-124 "Руслан" подключились к переброске миротворцев из Казахстана

В субботу Минобороны РФ сообщило, что первые два тяжелых военно-транспортных самолета Ан-124 "Руслан" ВКС России доставили из Казахстана на подмосковный аэродром "Чкаловский" наших военнослужащих из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ. На бортах также находилось их вооружение, военная техника и имущество. "По окончании торжественного митинга, личный состав совершит марш в пункт постоянной дислокации", - проинформировали в ведомстве.

Ранее там заявили, что 15 января продолжится переброска техники и миротворцев из Казахстана в Россию. Для проведение этой операции задействованы полтора десятка самолетов Ил-76 и три Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС РФ. Они будут приземляться на аэродромы в Ивановской и Московской областях.

С начала вывода Коллективных миротворческих сил ОДКБ российские военно-транспортные самолеты уже доставили из Казахстана в пункты постоянной дислокации воинские контингенты Армении, Белоруссии и Таджикистана. А подразделение миротворцев Киргизии вернулось домой, совершив марш на штатной технике.