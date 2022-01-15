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15.01.2022 13:32
Рубрика: Власть

Более 800 вузов и филиалов будут использовать сервис "Поступление в вуз онлайн"

Текст: Мария Агранович

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание по работе суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, представителей Минцифры, Минфина, Рособрнадзора и других министерств и ведомств.

Фото: предоставлено СОШ №8 / пгт Топки
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В 2021 году 537 российских вузов провели приемную кампанию на площадке суперсервиса - этот показатель увеличился в 10 раз по сравнению с предыдущим учебным годом.

- В этом году планируется использование суперсервиса для приема абитуриентов в более 800 государственных вузах и их филиалах, - заявил Дмитрий Чернышенко. - Так как число учебных заведений снова существенно возрастет, необходимо обеспечить высокое качество работы суперсервиса. Абитуриентам должно быть предельно понятно, как получить услугу.

Вице-премьер поручил Минобрнауки перед стартом приемной кампании, но не позднее мая 2022 года, протестировать суперсервис "Поступи в вуз онлайн", направить в вузы технические требования по организации работы и постоянно взаимодействовать с ними.

Кроме того, на совещания обсудили разработку домена "Наука" в единой цифровой платформе "ГосТех". Домен объединит информацию о российских исследованиях и технологиях, ученых и научных коллективах. Сейчас разрабатывается комплексная система информационной безопасности домена, все компоненты и подсистемы переводятся на платформу "ГосТех".

Власть Работа власти Общество Образование Правительство Вице-премьеры

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