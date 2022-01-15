Британский медик объяснил, чем опасны горячие ванны в русские морозы

В Москве, Петербурге, средней полосе России опять похолодание. 19 января, на Крещение, в столице столбик термометра может опуститься до минус 12 градусов, в Красноярском крае до минус 30-ти, а в Сибири и средней полосе России - даже ниже. Причем морозы, как обещают синоптики, будут сопровождаться обильными снегопадами с порывистым ветром.

В такое похолодание велик соблазн понежиться в горячей ванне. Как оказалось, это может привести к ухудшению вашего здоровья. Клинический руководитель общественной дерматологической службы в Южном Бирмингеме (Великобритания) доктор Джордж Монкрифф в интервью британской передаче This Morning на днях предупредил: "Принимая горячую ванну, вы таете, как масло. Казалось бы, десятиминутная процедура согревает вас и хорошо увлажняет кожу, но, если вы находитесь в воде слишком долго, это может оказаться опасным для вашего самочувствия".

Медики объясняют, что горячие ванны противопоказаны при сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, при повышенном или пониженном давлении. Долгое нахождение в горячей воде увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, что нежелательно. У таких больных длительная процедура может привести к головокружению и потере сознания. Беременным горячая ванна опасна угрозой выкидыша. Категорически запрещена она и больным циститом - давая временное облегчение, горячая вода создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Не рекомендован такой способ согревания и онкологическим больным. Слишком частные горячие ванны не советуют и косметологи: даже у здоровых людей они приводят к преждевременному старению кожи и потере ею эластичности.

Более предпочтительным, по мнению британского доктора, в холодное время года будет душ. Эксперт считает, что для большинства людей достаточно принимать его несколько раз в неделю. "Короткий душ продолжительностью 3-4 минуты с акцентом на подмышки и пах гарантированно улучшит ваше состояние и не принесет вреда", - утверждает медик.

Рекомендации Джорджа Монкриффа касаются не только россиян, но и жителей всех стран, где столбик термометра может опускаться ниже 10 градусов мороза. В любом случае продолжительная горячая ванна является серьезной медицинской процедурой, поэтому для того, чтобы она принесла вам пользу, а не вред, следует предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.