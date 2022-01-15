Дела об аресте 8 хакеров из группировки REvil поступили в суд в Москве

В Тверской суд Москвы кроме четырех уже рассмотренных и одного готовящегося к рассмотрению поступило еще три материала следствия об аресте хакеров.

Согласно данным о судебных заседаниях 15 января на сайте Тверского районного суда, в 14:30 было назначено начало заседания в отношении Пузыревского Д. Д. и Коротаева Д. В. Также на 15:00 было назначено заседание по Малоземову А.В. Все трое проходят подозреваемыми по статье УК РФ о незаконном обороте средств платежей.

На данный момент в СИЗО на два месяца были отправлены Михаил Головачук, Руслан Хансвяров, Роман Муромский и Андрей Бессонов. В настоящее время суд рассматривает ходатайство об аресте Артема Заеца. Таким образом на данный момент известны фамилии 8 из 14 фигурантов дела хакерской группировки REvil, которые были задержаны в ходе спецоперации ФСБ.

Что касается остальных 6 фигурантов, то они скорее всего были задержаны в других городах, но их также доставят по месту возбуждения уголовного дела - то есть в Москву. Пока все они проходят подозреваемыми по не самой тяжелой части 2 статьи 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой. Эта статья УК устанавливает ответственность за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и других платежных документов. Максимальная ответственность по ней - до 5 или 7 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей. Однако, по данным "РГ", в ближайшее время членам REvil могут быть предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации - то есть взломе, а также в вымогательстве.