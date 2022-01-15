Диетолог назвал блюдо, которое можно съесть на ночь

Как считает врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, ложиться спать на голодный желудок не стоит. При этом всем известно, что и наедаться на ночь нельзя. Как же выбрать самый оптимальный вариант, рассказал доктор в интервью радио Sputnik.

После еды всегда наступает приятное чувство насыщения и клонит ко сну. Поэтому лучше ложиться в постель сытым. А на голодный желудок можно долго ворочаться без сна, проснуться среди ночи и побежать к холодильнику, или утром наброситься на еду, - в любом случае голодный человек станет объедаться.

Самым безобидным блюдом перед сном диетолог назвал мюсли или зерновые хлопья без сахара. Смешать их или запить ряженкой или другими кисломолочными напитками.