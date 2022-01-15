Диетолог назвал блюдо, которое можно съесть на ночь

Новости

Траты россиян на покупки и услуги в новогодние праздники выросли на 10-12% 10:43
Число пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы увеличилось до девяти человек 10:36
7-летняя блогер из России заработала 28 млн долларов 10:25
Путин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системы 09:44
На юго-западе Москвы в крупном ДТП пострадали пять человек 09:25
Как в Москве утилизируют новогодние деревья 08:35
Блинкен обозначил готовность к диалогу США и НАТО с Россией 08:28
Эпидемиолог Руженцова: Антитела после COVID-19 атакуют живые клетки 07:58
Финансист Брагин объяснил, как будут расти ставки по вкладам в 2022 году 07:15
Посольство назвало вбросом заявления Псаки о "вторжении" РФ на Украину 07:07
Глава Сахалинской области дал УК два дня на очистку дворов от снега 06:53
Еще 18 самолетов 15 января вывезут из Казахстана в РФ технику и военных 06:50
Гинцбург анонсировал исследование вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет 06:20
Профессор Вехов перечислил способы борьбы с телефонными мошенниками 05:32
Профессор Финогенова назвала условия досрочного выхода на пенсию 04:25
Слушания в суде по делу об аннулировании визы Джоковича отложили 04:10
Гинцбург: Пожилым лучше не вакцинироваться "Спутником Лайт" 03:40
Диетологи назвали три самых опасных для мозга напитка 03:20
Сенатор Пушков раскритиковал идею Зеленского провести саммит с РФ и США 02:35
Задержанный в РФ хакер из "REvil" причастен к атаке на Colonial Pipeline 02:15
Гинцбург объяснил, почему вакцинация от COVID-19 не может стать платной 01:20
"Газпром" подал иск к польской PGNiG для пересмотра цены 00:02
Марк Кондратюк: моя победа - это чудо 14.01.2022
Реестр СМИ-иноагентов пополнили две организации 14.01.2022
На станции МЦД "Москва-Товарная" обвалилась пешеходная лестница 14.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
15.01.2022 09:43
Рубрика: Общество

Диетолог назвал блюдо, которое можно съесть на ночь

Текст: Лариса Ионова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как считает врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, ложиться спать на голодный желудок не стоит. При этом всем известно, что и наедаться на ночь нельзя. Как же выбрать самый оптимальный вариант, рассказал доктор в интервью радио Sputnik.

Фото: iStock
Диетолог назвала неожиданный продукт, продлевающий жизнь

После еды всегда наступает приятное чувство насыщения и клонит ко сну. Поэтому лучше ложиться в постель сытым. А на голодный желудок можно долго ворочаться без сна, проснуться среди ночи и побежать к холодильнику, или утром наброситься на еду, - в любом случае голодный человек станет объедаться.

Самым безобидным блюдом перед сном диетолог назвал мюсли или зерновые хлопья без сахара. Смешать их или запить ряженкой или другими кисломолочными напитками.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Посольство назвало вбросом заявления Псаки о "вторжении" РФ на Украину
Сенатор Пушков раскритиковал идею Зеленского провести саммит с РФ и США
"Газпром" подал иск к польской PGNiG для пересмотра цены
Профессор Финогенова назвала условия досрочного выхода на пенсию
Гинцбург: Пожилым лучше не вакцинироваться "Спутником Лайт"
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады