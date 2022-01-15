Еще 18 самолетов 15 января вывезут из Казахстана в РФ технику и военных

Министерство обороны РФ сообщило, что 15 января продолжится переброска техники и миротворцев из Казахстана в Россию.

В военном ведомстве рассказали, что будут задействованы 15 самолетов Ил-76 и три Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС России. Они прибудут на аэродромы в Ивановской и Московской областях.

Личный состав и техника подразделений ВДВ охраняли основные стратегические объекты в районе Алма-Аты.

Напомним, массовые протесты, которые затем переросли в беспорядки, начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. К митингующим присоединились прибывшие из-за границы боевики, началось мародерство, нападения на стратегически важные объекты.

Власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ. После чего в Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.