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15.01.2022 00:02
Рубрика: Экономика

"Газпром" подал иск к польской PGNiG для пересмотра цены

Компания "Газпром экспорт" обратилась в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PgniG. Речь идет о контрактном периоде с ноября 2017 года.

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"ООО "Газпром экспорт" и ПАО "Газпром" инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО "ПГНиГ" от 1996 года", - передает ТАСС комментарий пресс-службы российской компании.

В "Газпром экспорт" при этом подчеркнули, что готовы к урегулированию спора в рамках коммерческих переговоров.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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