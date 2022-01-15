Январь может стать последним месяцем зимы

С окончанием января может закончиться период активных холодов на европейской территории России.

В феврале на большей части европейской части страны погода будет теплее, чем обычно. В пределах нормы - лишь на севере, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, в Москве - преимущественная ночная температура февраля минус 5-10, днём от нуля до минус 5 градусов. Но в этом феврале может быть теплее. Не исключены периоды похолодания, когда по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 20 градусов.

Примерно такая же температура ожидается на северо-западе - в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях.

В феврале обычно осадков выпадает мало, но в нынешнем году прогнозируется, что в средней полосе их будет больше, что также свидетельствует о частых оттепелях. Лишь на севере Поволжья может быть дефицит осадков. При этом погода ожидается слабоморозной. По ночам там преимущественно минус 15 градусов, днём - минус 6-11.

В Ростовской области и Краснодарском крае ожидаются частые оттепели. Температура будет плюсовой.

Зима ещё проявит свой нрав в Сибири и Дальнего Востока, за исключением крайних южных регионов Дальнего Востока - юга Хабаровского края, Приморья. Так, холоднее нормы на один градус ожидается в автономных округах Сибири, на юге Западной Сибири, в частности, в Новосибирской и Томской областях, на севере центральных районов Красноярского края, в Эвенкии, на всей территории Якутии, а также на севере Амурской и Магаданской областях и Хабаровского края, на Чукотке. Мало осадков прогнозируется на севере Красноярского края,в Якутии и других регионах, где температура прогнозируется ниже нормы. Например, на юге Западной Сибири по ночам до минус 20, днём до минус 14 градусов. Но возможны и 30-градусные морозы. На севере Якутии довольно часто в феврале держатся ещё 40-градусные ночные морозы. А на северо-западе Якутии возможны и 50-градусные морозы. Суровые морозы сохраняются и на севере Амурской области.

На Урале также может быть морозно: по ночам до минус 19-ти, днём до минус 10 градусов.