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15.01.2022 13:28
Рубрика: Власть

Косачев: Россия и Запад еще могут договориться о гарантиях безопасности

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)
Как показал "переговорный триатлон" Россия визави США/НАТО/ОБСЕ, ключевая проблема в подходе Запада к нашей стране состоит в следующем: та сторона всеми силами старается уйти от собственной ответственности за происходящее в Европе, игнорируя смысл российских инициатив - возвращение ситуации к доэскалационному периоду.
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

При том, что рубежом начала эскалации на самом деле является вовсе не "украинский" 2014-й, а "натовский" 1997-й год, что принципиально. В этом и есть суть российской позиции: все началось с расширения НАТО, и украинский сюжет - лишь следствие, причем одно из.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Тем временем наши визави упорно повторяют свою версию происходящего: главное, мол - вот-вот предстоящее вторжение России на Украину, и потому, дескать, всегда предпочитающий дипломатию Запад, так и быть, пошел на обсуждение каких-то там предложений России - "лишь бы не было войны".

Это не глупость, но вполне намеренное искажение ситуации: представить именно Россию инициатором всех проблем, а Европу - по вине России стоящей на грани войны. Это делают по простой причине - чтобы население Европы не задалось простыми вопросами: а зачем действительно НАТО расширяться на Восток "по просьбам трудящихся", если Россия попросту реагирует на это расширение? Стала ли Европа безопаснее после расширения НАТО? После отказа США и НАТО от договоров по РСМД и ДОВСЕ? После военного освоения Западом все новых и новых территорий на востоке Европы?

Ну и главный момент, который также хотят спрятать в разглагольствованиях на тему "никто не имеет права диктовать альянсу, расширяться ему или нет". Речь о принципе неделимости безопасности, который серьезно нарушается изменением военной конфигурации с 1997 года. Никто не имеет права обеспечивать свою безопасность за счет безопасности другого - под этим подписались все государства Европы, США и Канада.

На днях глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге написал: "В Европе нет безопасности без безопасности Украины". Но, выходит, безопасность Европы ЕС, НАТО и США легко себе представляют без безопасности России? Ведь все, что мы сейчас открыто предложили Западу, вытекает именно из этой их порочной логики - строить безопасность в Европе, полностью пренебрегая мнением и интересами России.

Механизм Россия-НАТО, к которому нас часто отсылали ранее, был фактически отражением слов известной басни "Васька слушает, да ест": вы, мол, можете "выпустить пар" в ни к чему не обязывающем брюссельском консультационном формате, а мы тем временем будем "под шумок" расширяться дальше.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Но вместо "привыкания" России к нарастающей угрозе от "сугубо оборонительного" альянса (а "оборонительный" миф на полном серьезе звучит из разных уст даже после Югославии, Ирака, далее везде), натовцы неизбежно уперлись в "стену". Все, тупик, дальше Москва.

Я понимаю, и дальше будет продолжаться многоголосица политиков НАТО на тему "агрессии против Украины", потому что крайне хочется обсуждать не реальную проблему, а виртуальные сюжеты на тему "снимите страхи, которые мы сами себе выдумали".

Однако руководство России и наши переговорщики сказали вполне открыто: говорить надо по существу наших предложений, и говорить предметно, ибо иного способа достичь взаимной безопасности нет.

Мантры про сдерживание российской агрессии оставьте для СМИ, раз уж без этого никак. Но дипломатию делают профессионалы, а не пропагандисты. Они есть у Америки, они есть у России, и хотелось бы, чтобы в конечном итоге они нашли общий язык, как это получалось ранее не раз. Шанс еще есть.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook.

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