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15.01.2022 13:35
Рубрика: Власть

Лукашенко: Операция ОДКБ в Казахстане была разработана за час

Текст: Александр Саможнев
Операция ОДКБ в Казахстане "вплоть до деталей" была разработана президентами России и Беларуси за короткий промежуток времени, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с белорусским миротворческим контингентом.

"Вам, белорусам и россиянам, я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел. И министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - говорится в обращении президента Беларуси.

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
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По его словам, переброска контингента стран - союзниц ОДКБ в кратчайшие сроки устранила угрозу разрушения государства, обеспечила стабилизацию ситуации и восстановление конституционного порядка в стране.

Напомним, протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители населенных пунктов Жанаозен и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протестные выступления распространились на другие города. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. В настоящее время силы ОДКБ выводятся из республики.

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