Минобороны Беларуси: Миротворцы на отлично выполнили свои задачи в Казахстане

Высшую оценку дал действиям белорусских миротворцев в Казахстане министр обороны республики Виктор Хренин. Об этом военачальник заявил в субботу, 15 января, обращаясь к личному составу миротворческого контингента.

"Вся страна внимательно следила за трагическими событиями в Казахстане, в которую мы пришли помочь братскому народу восстановить конституционный порядок и способствовать нормализации жизни в стране. Как и все белорусы, полностью разделяю радость встречи наших миротворцев", - сказал генерал-лейтенант, подчеркнув, что белорусы знают цену миру.

Задача белорусского контингента, пояснил министр, заключалась в усилении охраны и обороны важных военных и государственных объектов, а также создании условий для стабилизации обстановки в зоне ответственности. "И с этой задачей вы справились на отлично. В рамках миротворческой операции продемонстрировав высокий профессионализм, мужество, непреклонную решимость к безусловному выполнению задач", - констатировал он, выразив благодарность военнослужащим за качественное выполнение задач и высказал убеждение, что белорусские миротворцы и впредь будут примером в выполнении воинского долга.

Помощь союзников, отметил глава военного ведомства РБ, дала возможность казахстанцам высвободить и направить дополнительные силы для борьбы с террористами и взять ситуацию в стране под контроль. "ОДКБ на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Именно благодаря вам и нашим коллегам из стран - партнеров по организации весь мир в очередной раз убедился, что мы своих в беде не бросаем!" - резюмировал Хренин.

По поручению президента РБ он наградил военнослужащих, участвовавших в миротворческой миссии.