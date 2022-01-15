Новости

В Норвегии признали суперфудом "ненавистную горбушу" из России 21:26
Павел Мамаев устроил еще один скандал в аэропорту 20:46
Подготовленные литовскими инструкторами снайперы прибыли в Донбасс 20:41
Алексей Миранчук переходит в "Дженоа" 20:41
На Курилах объявили угрозу цунами после извержения вулкана в Полинезии 20:02
На побережье Японии обрушилось цунами 19:59
На федеральную трассу в Сочи сошел сель 19:38
Госдума: США следовало бы разработать хоть один сценарий налаживания отношений с РФ 18:57
Стало известно, когда назовут состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду 18:41
В Пекине выявили первый случай заражения "омикроном" 18:36
В Минцифры объяснили, как не стать жертвой мошенничества с QR-кодами 17:34
Вирусолог Чумаков назвал основные изменения в симптоматике "омикрона" 17:16
Суд в Москве арестовал американского пенсионера-педофила 17:15
В Китае ужесточили меры по борьбе с коронавирусом 16:33
Путин поручил представить предложения по ж\д-маршруту до Баренцева моря 16:32
В РПЦ призвали не совершать в этом году крещенских купаний 16:28
Депутат Госдумы оценил подготовку США 18 сценариев санкций в отношении РФ 16:22
Дела об аресте 8 хакеров из группировки REvil поступили в суд в Москве 16:21
Студент устроил резню в университете Токио 16:01
В Совфеде оценили слова Блинкена о готовности к диалогу с Москвой 15:35
В России упростили правила госаккредитаций образовательных учреждений 15:15
NYT: США в диалоге с Россией придерживаются доктрины Монро 15:09
Медики из США обнаружили неизвестные ранее антитела к "омикрону" 15:07
В Нидерландах частично ослабили меры изоляции 15:00
В семи регионах РФ из-за непогоды без света остались 180 тысяч человек 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
15.01.2022 19:59
Рубрика: В мире

На побережье Японии обрушилось цунами

Текст: Александр Саможнев
Извержение вулкана, произошедшего в королевстве Тонга, снятое со спутника. Фото: AFP Извержение вулкана, произошедшего в королевстве Тонга, снятое со спутника. Фото: AFP
Извержение вулкана, произошедшего в королевстве Тонга, снятое со спутника. Фото: AFP

Цунами обрушилось на побережье Японии после извержения вулкана, произошедшего в королевстве Тонга. Высота волн на группах островов Амами и Токара могла достигать трех метров, сообщила газета Japan Times.

В Бурятии рядом с Северомуйским тоннелем произошло землетрясение

Волны обрушились на берег через несколько минут после того, как было объявлено предупреждение о цунами от востока Хонсю до Окинавы. Для всего тихоокеанского побережья страны и некоторых районов, выходящих к Японскому морю, действовало менее строгое предупреждение.

Ранее сообщалось, что угроза цунами была объявлена на Курильских островах после извержения подводного вулкана вблизи островов Тонга.

Король Тонго Ахо-Эйту Тупоу VI был эвакуирован из своего дворца из-за извержения вулкана Хунга Хаапай, а также цунами, обрушившегося на столицу Нукуалофа.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

В Минцифры объяснили, как не стать жертвой мошенничества с QR-кодами
Депутат Госдумы оценил подготовку США 18 сценариев санкций в отношении РФ
Путин поручил упростить процесс строительства местных аэропортов
Новак: Россия может увеличить поставки газа в Европу
Вирусолог Чумаков объяснил, почему пандемия может скоро закончиться
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках