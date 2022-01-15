На побережье Японии обрушилось цунами

Цунами обрушилось на побережье Японии после извержения вулкана, произошедшего в королевстве Тонга. Высота волн на группах островов Амами и Токара могла достигать трех метров, сообщила газета Japan Times.

Волны обрушились на берег через несколько минут после того, как было объявлено предупреждение о цунами от востока Хонсю до Окинавы. Для всего тихоокеанского побережья страны и некоторых районов, выходящих к Японскому морю, действовало менее строгое предупреждение.

Ранее сообщалось, что угроза цунами была объявлена на Курильских островах после извержения подводного вулкана вблизи островов Тонга.

Король Тонго Ахо-Эйту Тупоу VI был эвакуирован из своего дворца из-за извержения вулкана Хунга Хаапай, а также цунами, обрушившегося на столицу Нукуалофа.