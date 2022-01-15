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15.01.2022 23:57
Рубрика: Общество

Назван снижающий тягу к сладкому продукт

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские диетологи назвали чернослив одним из лучших продуктов для перекуса, который подавляет тягу к сладкому.

Фото: iStock
Стало известно, почему сахар кажется вкуснее подсластителей

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Nutrition Bulletin, люди, которые употребляли в пищу чернослив, чувствовали себя менее голодными и потребляли меньше калорий, чем те, кто перекусывал изюмом или конфетами. Кроме того, те, кто перекусывал черносливом, лучше контролировали аппетит по сравнению с теми, кто перекусывал изюмом или, например, мармеладом.

По словам американского диетолога Лорен Манакер, которую цитирует eatthis.com, чернослив от природы сладкий, что может в полной мере удовлетворить аппетит сладкоежек. Вдобавок, в отличие от конфет, этот фрукт насыщен натуральными антиоксидантами, витаминами и минералами, а также клетчаткой. Каждый чернослив содержит 3,5 грамма природных сахаров и 0,5 грамма клетчатки.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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